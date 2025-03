Xuxa tinha ideias para o novo 'Só para baixinhos' até de madrugada

A- A+

Xuxa é pura energia. Durante a definição de seu novo “Só para baixinhos” — a 14ª edição — que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (26), a cantora viveu uma mistura de sentimentos e emoções para deixar tudo pronto. E ninguém sabe disso melhor do que Junno Andrade. O namorado, que atuou na direção musical do projeto e é uma das vozes da canção “Vermelho”, conta que foi até acordado durante a noite devido a uma das tempestades criativas da artista.

— Antes de o projeto acontecer, a gente já vinha trocando muitas ideias a respeito. A cabeça da Xu não para, ela é criativa demais, a ponto de me acordar de madrugada para que eu anotasse algo que ela pensou sobre o projeto. — conta ele.





De fato, Xuxa nunca escondeu que é muito preocupada com todos os âmbitos que envolvem os seus projetos. A cantora pensa desde as fotos de divulgação do álbum às roupas que vai usar. E o pensamento sobre todas esses pontos que envolvem o novo disco acabam sendo conversados no ambiente doméstico, diz Junno:

— Temos muita afinidade, conversamos bastante, e o trabalho vai se misturando ao nosso dia a dia. A Xu é muito exigente. Às vezes, algo que já estava bom para mim, ela ainda via detalhes e pedia para mudar. Ela é genial, e trabalhar com ela é sempre um aprendizado.

Em “Xuxa só para baixinhos 14”, a cantora aborda o universo das cores. Na nova remessa, com 13 faixas, Xuxa mergulha mais uma vez no universo das cores. O álbum, produzido por Carlos Bezzera, retoma a ideia do sucesso “Arco-íris”, de 1988, anterior à série “Só para baixinhos”. É aquele que diz: “Toda cor tem em si/ Uma luz, uma certa magia.” A ideia é fazer com que as crianças percebam detalhes que tornam o mundo mais colorido.

Xuxa conta que seu desejo é ensinar aos pequenos coisas que parecem básicas, como já fez apresentando o abecedário e mostrando a importância de atravessar a rua apenas quando o sinal estiver vermelho para os carros. O plano agora é falar sobre as cores primárias, numa aulinha musical para a faixa de até 6 anos de idade.

— Se a gente quer ver um mundo bem colorido, é só querer. Ou você vai ver tudo cinza, preto e branco ou vai ver colorido. Existem coisas que te trazem essas novas possibilidades — diz a apresentadora em entrevista ao Globo por videochamada. — Sempre tive a preocupação de passar algo educativo e ao mesmo tempo lúdico. Quero que a criança saia dali com uma sementinha de que aprendeu algo comigo.

A ideia, segundo Junno, é que a música “Vermelho” fosse cantada pela própria Xuxa. Mas a cantora não quis depois de ouvir uma versão em que o namorado dava voz à composição:

— Na verdade, não estava nos planos que a música fosse cantada por mim. Eu e meus parceiros fizemos a música, o Bozzo Barretti fez o arranjo demo, eu coloquei a voz e as filhas dele fizeram o coro. A intenção era que a Xu cantasse, mas ela gostou tanto do jeito que ficou que já idealizou como seria o clipe e não deixou mais mexer na música. Não cantamos essa juntos no estúdio, mas nos divertimos muito fazendo coro em outras músicas.

