ARTES VISUAIS XXIV Exposição de Artes do Imip une solidariedade e cultura no Museu do Estado de Pernambuco Aberta ao público desta sexta-feira (17) até 2 de novembro, mostra conta com obras de 120 artistas pernambucanos

Cultura e solidariedade dão o tom da XXIV Exposição de Artes do Imip, inaugurada em evento para convidados na noite desta quarta-feira (15). Ocupando o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), a mostra pode ser visitada pelo público geral desta sexta-feira (17) até 2 de novembro.

Obras de 120 artistas pernambucanos podem ser apreciadas pelos visitantes. Entre os nomes com trabalhos expostos, estão Roberto Ploeg, Ana Santiago, Sérgio Lemos, Nara Cavalcanti, Feliciano dos Prazeres, Jeff Alan e Iza do Amparo. Rinaldo Carvalho, diretor do Mepe, assina a curadoria.

“Selecionamos artistas contemporâneos, alguns jovens e outros mais maduros em seus trabalhos. É um recorte bem diversificado. A união dessas várias linguagens é o que dá força ao evento. A Exposição do Imip já virou, no calendário de Pernambuco, um acontecimento esperado por todos os artistas. Eles participam com a maior boa vontade, porque o objetivo aqui é ajudar o Imip”, afirma o curador.



Antônio Mendes é um dos artistas que participa da mostra coletiva desde a sua primeira edição. Neste ano, ele desenvolveu uma colagem especialmente para o evento. “Vi esse movimento crescer e acho de extrema importância. Em primeiro lugar, pelo seu fim, que é ajudar uma instituição tão relevante, mas também por ter se tornado uma grande oportunidade de ver os trabalhos dos artistas locais”, defende.

A entrada é gratuita, mas as obras expostas estarão à venda presencialmente e pela plataforma Spotart. Parte dos recursos arrecadados com as vendas será destinado ao setor de oncologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), que presta atendimento gratuito à população pernambucana e de estados vizinhos.

Segundo a presidente do Imip, Silvia Rassin, a mostra tem um papel significativo para a instituição. “Obtemos 50% das vendas das obras. Além disso, promovemos um evento de arte, juntando arte com solidariedade, porque as pessoas que visitam se mobilizam para cooperar e adquirir uma peça de arte”, destaca.



XXIV Exposição de Artes do Imip (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

Bessy Veiga, presidente da Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP (FAF); Maria do Carmo Freire Pragana, viúva de Carlos Bragana; Silvia Rassin, presidente do Imip; Rinaldo Carvalho, curador da exposição

Nesta edição, o homenageado é o pintor Carlos Pragana, que morreu em janeiro deste ano e possuía um vínculo de generosidade com o Imip. Seu legado é celebrado pelo projeto expográfico, que destina o térreo aos quadros do pintor, além de uma instalação com projeções de luz, sonorização e vídeo mapping, promovendo uma exposição sensorial e imersiva.

“Todos os anos o meu pai estava aqui, fazendo parte dessa exposição. Neste ano, não poderia ser diferente. Ele tinha que estar presente de algum jeito”, comenta Camila Pragana, filha do homenageado. “Trouxemos obras da coleção nova, com impressões que ele deixou prontas, além de quadros antigos do acervo dele”, detalha.

Na programação da mostra até novembro, estão confirmadas ainda algumas oficinas, sempre das 14h às 15h30. No dia 18 de outubro, “Explosão de cores” coloca o público para trabalhar a criatividade com cores e fitas. “Criaturas coloridas e inventadas”, no dia 24, exercita colagens com personagens fantásticos. Já no dia 1º de novembro, é a vez da oficina de narrativa visual com técnicas mistas “Histórias em cores e formas”.

Serviço:

XXIV Expo de Artes do Imip

Quando: desta sexta-feira (17) até 2 de novembro

Visitação: de terça-feira a sexta-feira, das 11h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife)

Entrada gratuita

Informações: www.imip.org.br



