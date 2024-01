Participantes escolhem os novos moradores da casa; veja quem são

A- A+

Após dinâmica no início do programa, com a divisão em grupos - três, formados por seis pessoas, divididos em cores - os derradeiros participantes da edição 2024 do BBB foram escolhidos pelos 18 brothers já confinados na casa.

Cada grupo escolheu uma cor de pufes localizados na área externa da casa. Por trás de um vidro, os candidatos a entrar no reality podiam ser vistos pelos já moradores da casa.

Inicialmente, cinco candidatas mulheres foram para a berlinda. Cada uma delas, diante do púlpito, tinha 30 segundos para responder a perguntas que estavam em envelopes e, dessa forma, eram observados pelos brothers "do lado de lá" da casa que, em seguida, escolheram os novos moradores.

O grupo laranja, do qual Wanessa Camargo fazia parte, foi o primeiro a escolher: a capixaba Raquele foi a contemplada.

Em seguida, o grupo marrom escolheu a mineira Thalyta e, por último, o grupo cinza optou pela também mineira Giovana.

Escolha dos homens

Na sequência, e utilizado a mesma lógica, os candidatos homens foram para a berlinda. Entre eles, o recifense Jorge Mateus, 31.

Ele respondeu à seguinte pergunta: "Com que tipo de pessoa se identifica e quem não quer ter ao lado".

O pernambucano respondeu que gosta de pessoas alegres, divertidas, que gostam de brincar e que sejam "sem frescura". Ele também disse que não quer ao seu lado aquela "galera chata, que reclama de tudo".

Assim como ocorreu na votação para as mulheres, os grupos também fizeram suas escolhas: o laranja optou pelo carioca Juninho.



O mineiro Michel foi a opção do grupo marrom, e o também carioca Lucas foi o último participante a integrar o BBB24, sendo formado, assim, o elenco com os 26 moradores da casa.





