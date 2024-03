A- A+

MÚSICA Caike Souza retorna ao Teatro de Santa Isabel para turnê "Quero Te Ver Pra Sempre" Artista pernambucano, prodígio da Internet, faz estreia nacional da turnê com show no Recife no próximo dia 5 de abril; ingressos disponíveis a partir de R$ 50

Em tempos (musicais) transitórios e repetitivos, com um "mais do mesmo" ocupando plataformas e redes sociais, é animador - para a salvaguarda da Música Popular Brasileira, em sua essência simples e clássica - deparar-se com sutis 'vinte e poucos anos' de um menino que dá versões próprias ao cancioneiro de nomes como Vander Lee (1996-2016), Cazuza (1958-1990) e Chico César.

Aos 22 anos, o pernambucano Caike Souza tem sido destaque no universo virtual da música, com alcance de mais de um milhão de plays no Spotify, e tal qual no mundo real, tem também lotado plateias palcos afora desde que lançou, em 2023, sua carreira na música em show no Teatro de Santa Isabel.





E é para esse mesmo espaço que ele retorna no próximo dia 5 de abril, para empreender em nova turnê cujo título "Quero Te Ver Pra Sempre" é nome de uma de suas canções autorais que será apresentada no Recife, antes de seguir, mais uma vez, pelo Brasil (en)cantando em sonoridades diversas, que ora passam pelo forró de Batista Lima - transformado por ele em embalo acústico levado por uma sanfona - ora chegam a "Deslizes", de Michael Sullivan e Paulo Massadas, música aclamada em interpretação de Fagner.





Do Sertão, do Nordeste, do Brasil

Para além da interpretação de clássicos da música brasileira, Caike Souza também assina canções de sua autoria, entre elas a que dá nome à turnê que se junta também aos singles "Coisa mais Bonita" e "Não Sou de me Entregar" - lançadas em 2023.



De Arcoverde, Sertão pernambucano, o pequeno notável desde os seis anos de idade esboçava talento em voz, ao cantar na igreja. Tempos depois, aos 15, passou a ocupar espaços como bares, restaurantes e casamentos.



O protagonismo de Caike ganhou os holofotes do País a partir de 2019, inclusive com participações especiais em shows de Oswaldo Montenegro e Guilherme Arantes, entre outras façanhas musicais, a saber: quando foi agraciado pelo incontestável Milton Nascimento.









Sem deixar de lado a essência nordestina - em sotaque e na instrumentalidade da sanfona - Caike leva também para o repertório do novo show os Tribalistas em "Vilarejo" e Alceu Valença com "Anunciação".



"Bicho de Sete Cabeças" é outra que entra no set list do artista pernambucano - agenciado pelas produtoras Art Rec Produções e Estandarte Eventos - e que se apresenta junto a nove músicos em formação instrumental com ele ao violão e ao piano, e Orlando Melo nas vezes de sanfoneiro da noite.

Serviço

Caike Souza em turnê de lançamento "Quero Te Ver pra Sempre"

Quando: Sexta-feira, 5 de abril, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 50 no site Eleven Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-3323

