INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife realiza concerto nesta terça-feira (26) Ingressos, gratuitos, serão disponibilizados no site e na bilheteria do teatro, no dia da apresentação

O terceiro concerto da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR) acontece nesta terça-feira (26), a partir das 20h no Teatro de Santa Isabel.



Os ingressos, gratuitos, serão disponibilizados neste link, no mesmo dia da apresentação, assim como na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo.



Com novidade no púlpito - o maestro e violoncelista Nilson Galvão ficará à frente da regência - o concerto traz na flauta transversal o músico Djalma Claudino, que fará também participação como solista.









No repertório, peças como "Batuque" (Lorenzo Fernández) e "Danças Norueguesas" (Grieg) integram a apresentação da noite.

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife - Temporada 2024

Quando: Terça-feira (26), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antonio

Ingressos gratuitos disponíveis neste link (a partir das 10h do dia do espetáculo) e na bilheteria do teatro (uma hora antes da apresentação)

Informações: (81) 3355-3323

