SHOW Ayrton Montarroyos leva "A Lira do Povo" para o Teatro do Parque Show do álbum do artista pernambucano será apresentado nesta sexta-feira (4)

Menino de alma velha e de compassos meticulosos, especialmente quando se trata de ir de na contramão do mais do mesmo onipresente no na música brasileira.

É assim que o artista pernambucano Ayrton Montarroyos, 29, segue, desde sempre, como dono de seus quereres, impávido e elegante e, dessa vez, em mais um fazer artístico irretocável e compartilhado com o público de Recife logo mais no Teatro do Parque, às 20h.

No palco, ele passeia pelo álbum "A Lira do Povo" (Kuarup) - um giro musical que passa pelo Sertão, deságua no mar e paira no (bruto) da civilização urbana.

Lançado em 2024 nas plataformas digitais, o próprio Ayrton eleva o trabalho como um dos seus "mais intrincados". Aqui cabe um reforço: e impactante.



Com uma sequência de faixas deliberadamente posicionadas para narrar em melodias as vivências de um País, o disco tem roteiro dividido em suítes, e por elas, as realidades culturais do homem são apresentadas desde a primeira parte (mítica).

"O Trenzinho do Caipira/Viola Fora de Moda/Guriatã de Coqueiro/Pé do Lajeiro" - em interpretação personalizada de composições de Villa-Lobos, João do Valle e Edu Lobo, entre outros - abrem o disco.



Há também a 'lírica' com "faces coloridas, farsas de alegria e beijos sem sabor" em música de Gonzaguinha, até chegar à derradeira passagem do álbum (épica), a partir dos versos de Kiko Dinucci em "Febre do Rato", chegando em "Conceição", canção de Dunga e Jair Amorim, memorável na voz de Cauby Peixoto.







Como um dos mais primorosos trabalhos musicais dos últimos tempos - em afirmação convicta - o disco é o sonho concretizado de um menino que "há quase cinco anos vem elaborando as direções e caminhos para a condução deste espetáculo".



A propósito, é o que a plateia de Recife - tais quais outras contempladas com a apresentação, País afora - vai perceber: não se trata de um show, mas de um espetáculo musical.

O Show

Conduzido pelo trio formado por Arquétipo Rafa (direção musical, percussão, baixo e violão), Ariane Rodrigues (flautas) e Regis Damasceno (violões), durante a apresentação, a cada bloco, o público acompanha a jornada de um personagem cujas experiências são transfiguradas em metáforas e canções.



Um elemento central do espetáculo é a figura de um pássaro-observador, que simboliza o sentimento brasileiro em suas transformações ao longo do tempo. E ao final da terceira suíte, a ave é afastada pela urgência e pelo ritmo frenético da vida urbana, em uma crítica sutil às distrações da modernidade.

SERVIÇO

Show “A Lira do Povo’’ de Ayrton Montarroyos

Quando: nesta sexta (4), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 84,50 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

