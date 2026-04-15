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FESTIVAL VIRTUOSI Em prévia do Virtuosi, violonista Gabriele Leite faz apresentação gratuita no Bairro do Recife Gabriele integra programação da 27ª do festival, que inicia nesta quinta (16) maratona de concertos no Teatro de Santa Isabel

A violonista Gabriele Leite faz uma apresentação ao ar livre, nesta quarta-feira (15), às 17h30, na Av. Rio Branco, Bairro do Recife.



O concerto marca uma ação da 27ª edição Festival Virtuosi Rafael Garcia, que inicia maratona de concertos nesta quinta-feira (16), no Teatro de Santa Isabel. A programação do festival é gratuita.

Primeira violonista clássica a integrar a lista Forbes Under 30, em 2020, Gabriele - que é paulista, radicada em Nova Iorque - traz para o concerto uma apresentação solo de violão, com repertório que transita entre o erudito e o popular.





Com inspiração em seu segundo álbum da carreira, "Gunûncho" (Rocinante), com faixas que trazem obras de Chiquinha Gonzaga, Lina Pires de Campos, Tania León e Thea Musgrave, o espetáculo será a primeira participação da artista no Festival Virtuosi.

“Essa é a minha primeira vez aqui no Festival Virtuosi. Estou muito feliz com essa vista maravilhosa de Recife. Eu acho que é muito importante, enquanto jovem instrumentista, chegar em festivais de música instrumental no Brasil”, comenta Gabriele, em conversa com a Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (15), em coletiva que trouxe detalhes do festival.

A apresentação da instrumentista também conta com canções de Garoto, Dilermando Reis, Marco Pereira e Edino Krieger, além de composições autorais de Gabriele, que destaca a importância dos festivais para a música instrumental.

“Essa coisa da música instrumental, você está em projetos que estão sendo cultivados nesse nicho tão específico, é uma coisa magnífica. Acho que dá para fazer grandes paralelos. [...] É muito bacana poder voltar ao Brasil e ainda conseguir acessar esses espaços”, conclui a violonista.

O Festival

A 27ª edição do Festival Virtuosi Rafael Garcia acontece a partir desta quinta-feira (16) e vai até o domingo (18), no Teatro de Santa Isabel.



A programação, gratuita, traz concertos de nomes expressivos da música instrumental do Brasil e do mundo, entre eles, Rafaell Altino, de volta ao palco ao lado de sua mãe, Ana Lúcia Altino - idealizadora do Virtuosi.



O pianista português Vasco Dantas também integra a edição do festival, que também traz a Orquestra Jovem de Pernambuco, dentre outros convidados.



SERVIÇO

Violonista Gabriele Leite

Quando: nesta quarta (15), às 17h30

Onde: Av. Rio Branco, Bairro do Recife

Acesso gratuito

27ª Festival Virtuosi Rafael Garcia

Quando: desta quinta (16) até o domingo (18)

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Acesso gratuito

Informações: @virtuosi // (81) 3203-6023

o pianista Vasco Dantas realiza seu recital “Fados, Folias e Outras Danças Portuguesas”,

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