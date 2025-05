Diogo Defante exibe hoje o episódio Recife da série "Repórter Doidão pelo Brasil"

A- A+

Nesta quinta (29), o humorista e apresentador Diogo Defante lança o epísódio em que visita o Recife para a sua série “Repórter Doidão pelo Brasil”.

No último mês de maio, Defante lançou o projeto em que mostra várias cidades do Brasil, com suas características culturais e curiosidades, em seu canal no YouTube.





A Capital pernambucana é o terceiro destino a ser mostrado em “Repórter Doidão pelo Brasil”. “O que mais me impressionou em Recife foi a força do frevo. Gravei na cidade durante o Carnaval e fiquei maravilhado com tanta gente dançando o frevo sincronizado”, comenta o apresentador da série.

Além do Recife, os destinos visitados e exibidos em “Repórter Doidão pelo Brasil” foram Petrópolis (RJ), Salvador (BA), Foz do Iguaçu (PR), Rio Branco (AC), Goiânia (GO), Belém (PA) e Juiz de Fora (MG).



