Yaathe ganha reforço do audiovisual em iniciativa voltada à preservação da língua Fulni-ô
Projeto desenvolvido em Águas Belas cria videoaula experimental para apoiar o ensino do idioma indígena e fortalecer sua transmissão entre crianças e jovens da comunidade
Em Águas Belas, no Agreste pernambucano, uma experiência educacional tem apostado na força das imagens para contribuir com a continuidade de um dos patrimônios culturais mais singulares do país.
Produções audiovisuais realizadas dentro da própria Aldeia Fulni-ô passaram a integrar atividades pedagógicas voltadas ao ensino do Yaathe, idioma reconhecido como a única língua indígena ainda falada no Nordeste brasileiro fora da Amazônia Legal.
A ação integra o projeto YAATHE, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc em Pernambuco (PNAB-PE) e do Funcultura, mecanismo de incentivo mantido pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe.
A proposta utiliza recursos do cinema e das artes visuais para criar estratégias de aprendizagem destinadas às novas gerações da comunidade.
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A iniciativa surgiu diante de um cenário considerado preocupante pelos pesquisadores envolvidos. Embora o povo Fulni-ô reúna cerca de sete mil integrantes, estima-se que aproximadamente 500 pessoas mantenham fluência no idioma ancestral.
Depois de atravessar séculos de perseguições, processos de assimilação cultural e períodos em que seu uso foi reprimido, o Yaathe enfrenta atualmente o desafio de ampliar sua presença entre crianças e adolescentes.
Conduzido pela produtora pernambucana Tempoo, o projeto reúne pesquisa de Mateus Guedes e Fábia Fulni-ô, direção e roteiro de Guedes e produção executiva de Ana Sofia.
O trabalho articulou diferentes linguagens, como cinema, música, ilustração, design e animação gráfica, para desenvolver uma metodologia experimental de ensino construída em parceria com a própria comunidade indígena.
O resultado inicial desse processo é uma videoaula piloto voltada ao apoio de práticas de alfabetização e letramento em Yaathe.
A proposta substitui abordagens convencionais por uma combinação de narrativas visuais, trilhas inéditas e elementos gráficos capazes de aproximar o idioma do universo cotidiano dos estudantes.
Além do aprendizado linguístico, o material busca estimular o reconhecimento da memória coletiva e reforçar os laços culturais entre os jovens Fulni-ô.
Todo o conteúdo foi elaborado em diálogo com lideranças, professores e pesquisadores indígenas. A participação da comunidade orientou não apenas os aspectos pedagógicos do projeto, mas também definiu critérios relacionados ao tratamento e à circulação dos conhecimentos tradicionais.
Nesta primeira etapa, a videoaula será disponibilizada à coordenação pedagógica da aldeia, que decidirá de que forma o material será incorporado às atividades escolares.
A expectativa é que, futuramente, a produção também possa alcançar públicos externos, ampliando a visibilidade da cultura Fulni-ô sem perder de vista seu papel principal: fortalecer internamente a preservação da língua e da memória do povo.
Ações educativas nas escolas
As atividades do projeto não se limitaram à produção do conteúdo audiovisual. Como parte das ações de retorno à comunidade, foram realizadas experiências pedagógicas na Escola Indígena Fulni-ô Marechal Rondon, envolvendo turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
As ações contaram com a colaboração de Fábia Fulni-ô, Hugo Fulni-ô e Waya Fulni-ô, integrantes da equipe local, e foram conduzidas pelo professor Riury Marques de Melo.
Durante os encontros, estudantes acompanharam exibições dos materiais produzidos ao longo da pesquisa por meio de uma estrutura especial de projeção e sonorização instalada para as apresentações.
Além da dimensão educativa, os encontros serviram como espaço de avaliação contínua do projeto. As reações, comentários e observações dos participantes contribuíram para ajustes metodológicos e aperfeiçoamentos do conteúdo desenvolvido.
A iniciativa também reuniu profissionais indígenas e não indígenas de diferentes gerações, incorporou recursos de acessibilidade em Libras e promoveu a contratação de trabalhadores da própria aldeia.
A medida colaborou para fortalecer a cadeia produtiva cultural do território e ampliar a atuação do Coletivo Fulni-ô de Cinema.
“Ao unir arte, tecnologia, pesquisa e educação intercultural, o projeto constrói um modelo experimental de preservação linguística que poderá inspirar futuras iniciativas em territórios indígenas de diferentes regiões do país”, afirma Mateus Guedes, pesquisador, roteirista e diretor do projeto YAATHE.
Ficha técnica do projeto YAATHE:
Pesquisa: Mateus Guedes e Fábia Fulni-ô
Roteiro e direção: Mateus Guedes
Produção executiva: Ana Sofia
Coordenação de produção: Rafael Cavalcanti
Produção: NAM
Direção de fotografia: José Rebelatto
Assistência de câmera: Gabriela Passos
Produção local: Coletivo Fulni-ô de Cinema (Hugo Fulni-ô e Waya Fulni-ô)
Elenco: Idrian, Maynika, Ediran, Adélia, Keirson, Nicolas, Iviton e Yairon
Som: Guto Quijano
Produção musical: Mateus Guedes (Deriva)
Trilhas sonoras: Mateus Guedes (Deriva)
Mixagem e masterização: Mateus Guedes (Deriva)
Locução: Konan Amorim
Direção de arte: Rafael Cavalcanti
Edição de vídeo: NAM
Design: Meio Fio
Motion graphics: Meio Fio
Acessibilidade: Fernanda Souza