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TRADIÇÃO ORIGINÁRIA Yaathe ganha reforço do audiovisual em iniciativa voltada à preservação da língua Fulni-ô Projeto desenvolvido em Águas Belas cria videoaula experimental para apoiar o ensino do idioma indígena e fortalecer sua transmissão entre crianças e jovens da comunidade

Em Águas Belas, no Agreste pernambucano, uma experiência educacional tem apostado na força das imagens para contribuir com a continuidade de um dos patrimônios culturais mais singulares do país.

Produções audiovisuais realizadas dentro da própria Aldeia Fulni-ô passaram a integrar atividades pedagógicas voltadas ao ensino do Yaathe, idioma reconhecido como a única língua indígena ainda falada no Nordeste brasileiro fora da Amazônia Legal.

A ação integra o projeto YAATHE, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc em Pernambuco (PNAB-PE) e do Funcultura, mecanismo de incentivo mantido pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe.

A proposta utiliza recursos do cinema e das artes visuais para criar estratégias de aprendizagem destinadas às novas gerações da comunidade.

A iniciativa surgiu diante de um cenário considerado preocupante pelos pesquisadores envolvidos. Embora o povo Fulni-ô reúna cerca de sete mil integrantes, estima-se que aproximadamente 500 pessoas mantenham fluência no idioma ancestral.

Depois de atravessar séculos de perseguições, processos de assimilação cultural e períodos em que seu uso foi reprimido, o Yaathe enfrenta atualmente o desafio de ampliar sua presença entre crianças e adolescentes.

Conduzido pela produtora pernambucana Tempoo, o projeto reúne pesquisa de Mateus Guedes e Fábia Fulni-ô, direção e roteiro de Guedes e produção executiva de Ana Sofia.

O trabalho articulou diferentes linguagens, como cinema, música, ilustração, design e animação gráfica, para desenvolver uma metodologia experimental de ensino construída em parceria com a própria comunidade indígena.

O resultado inicial desse processo é uma videoaula piloto voltada ao apoio de práticas de alfabetização e letramento em Yaathe.

A proposta substitui abordagens convencionais por uma combinação de narrativas visuais, trilhas inéditas e elementos gráficos capazes de aproximar o idioma do universo cotidiano dos estudantes.

Além do aprendizado linguístico, o material busca estimular o reconhecimento da memória coletiva e reforçar os laços culturais entre os jovens Fulni-ô.

Todo o conteúdo foi elaborado em diálogo com lideranças, professores e pesquisadores indígenas. A participação da comunidade orientou não apenas os aspectos pedagógicos do projeto, mas também definiu critérios relacionados ao tratamento e à circulação dos conhecimentos tradicionais.

Nesta primeira etapa, a videoaula será disponibilizada à coordenação pedagógica da aldeia, que decidirá de que forma o material será incorporado às atividades escolares.

A expectativa é que, futuramente, a produção também possa alcançar públicos externos, ampliando a visibilidade da cultura Fulni-ô sem perder de vista seu papel principal: fortalecer internamente a preservação da língua e da memória do povo.

Ações educativas nas escolas

As atividades do projeto não se limitaram à produção do conteúdo audiovisual. Como parte das ações de retorno à comunidade, foram realizadas experiências pedagógicas na Escola Indígena Fulni-ô Marechal Rondon, envolvendo turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

As ações contaram com a colaboração de Fábia Fulni-ô, Hugo Fulni-ô e Waya Fulni-ô, integrantes da equipe local, e foram conduzidas pelo professor Riury Marques de Melo.

Durante os encontros, estudantes acompanharam exibições dos materiais produzidos ao longo da pesquisa por meio de uma estrutura especial de projeção e sonorização instalada para as apresentações.

Além da dimensão educativa, os encontros serviram como espaço de avaliação contínua do projeto. As reações, comentários e observações dos participantes contribuíram para ajustes metodológicos e aperfeiçoamentos do conteúdo desenvolvido.

A iniciativa também reuniu profissionais indígenas e não indígenas de diferentes gerações, incorporou recursos de acessibilidade em Libras e promoveu a contratação de trabalhadores da própria aldeia.

A medida colaborou para fortalecer a cadeia produtiva cultural do território e ampliar a atuação do Coletivo Fulni-ô de Cinema.

“Ao unir arte, tecnologia, pesquisa e educação intercultural, o projeto constrói um modelo experimental de preservação linguística que poderá inspirar futuras iniciativas em territórios indígenas de diferentes regiões do país”, afirma Mateus Guedes, pesquisador, roteirista e diretor do projeto YAATHE.

Ficha técnica do projeto YAATHE:

Pesquisa: Mateus Guedes e Fábia Fulni-ô

Roteiro e direção: Mateus Guedes

Produção executiva: Ana Sofia

Coordenação de produção: Rafael Cavalcanti

Produção: NAM

Direção de fotografia: José Rebelatto

Assistência de câmera: Gabriela Passos

Produção local: Coletivo Fulni-ô de Cinema (Hugo Fulni-ô e Waya Fulni-ô)

Elenco: Idrian, Maynika, Ediran, Adélia, Keirson, Nicolas, Iviton e Yairon

Som: Guto Quijano

Produção musical: Mateus Guedes (Deriva)

Trilhas sonoras: Mateus Guedes (Deriva)

Mixagem e masterização: Mateus Guedes (Deriva)

Locução: Konan Amorim

Direção de arte: Rafael Cavalcanti

Edição de vídeo: NAM

Design: Meio Fio

Motion graphics: Meio Fio

Acessibilidade: Fernanda Souza



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