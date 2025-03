A- A+

SHOW Yamandu Costa e António Zambujo voltam a Olinda, neste domingo (30), com show no Teatro Guararapes A dupla luso-brasileira apresentará canções do álbum "Prenda Minha" (2024) e do recém-lançado "Sur"

Reafirmando os incontornáveis laços que unem Portugal e Brasil - e que vão além do idioma -, o violonista gaúcho Yamandu Costa e o cantor português António Zambujo estão em turnê em terras brasileiras desde o último dia 14 de março.

Depois de passarem por cidades como Curitiba (PR), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE), Olinda é a última parada desta gira nacional: a dupla luso-brasileira se apresenta neste domingo (30), às 19h, no Teatro Guararapes.

Esta é a terceira turnê de Yamandu e Zambujo no Brasil - e segunda vez em Pernambuco. Agora, eles ampliam as conexões musicais já marcadas no álbum “Prenda Minha” e exploram, também, o cancioneiro latino-americano, presente no recém-lançado álbum “Sur”, o segundo da dupla - que planeja uma trilogia.

Parceria

Antes de parceiros musicais, Yamandu Costa e António Zambujo são amigos de longa data. Conheceram-se em 2008 e, desde então, partilham de muita afinidade e gostos em comum.

A relação musical se aprofundou quando, em 2022, foram convidados para uma apresentação juntos, que foi gravada pela RTP, rede de televisão e rádio portuguesa. Daí a frente, a identificação instantânea e o impulso para gravarem “Prenda Minha”.

“Gostamos muito de música tradicional dos nossos países, da América Latina. Nós olhamos para frente, mas, sempre com respeito e uma reverência à tradição das coisas”, destaca Yamandu.

Meninos do Sul

A afinidade entre eles também se dá geograficamente. Ambos nasceram no sul de seus países (lusófonos), regiões fronteiriças que os aproximam da língua hispânica.

Zambujo é natural de Beja, no Baixo Alentejo… ao sul, a Espanha. Já Yamandu, no Rio Grande do Sul, era vizinho da Argentina e do Uruguai - o violonista está morando em Portugal há seis anos.

“Temos um repertório com bastante influência da música argentina, de músicas em castelhano que a gente gosta (...). Gostamos muito de tudo que abarca essa mistura ibérica. Toda a música latino-americana - fora a brasileira - é hispânica e tudo vem do mesmo lugar, a Península Ibérica”, explica Yamandu.

Não à toa, quando se firmaram como parceiros musicais e saíram em turnê com “Prenda Minha”, ficaram conhecidos pela alcunha “aqueles meninos do sul”. O nome do segundo álbum da dupla, “Sur”, é uma alusão a isso.

“Prenda Minha” e “Sur”

No show deste domingo (30), estarão músicas do “Prenda minha” - a exemplo de “Nervos de Aço” (Lupicínio Rodrigues), “Falando de Amor” (Tom Jobim), “Recuerdos de Ypacaraí” (Demetrio Ortiz) - e três canções de “Sur” - “Nube gris” (Eduardo Márquez Talledo), “Volver a mi raiz” (do Lúcio Yanel) e “Resposta ao tempo” (Aldir Blanc e Cristóvão Bastos).

Yamandu e Zambujo transportam para o teatro o clima intimista e praticamente familiar que se dá entre ambos quando se encontram. Eles praticamente não ensaiam para fazer shows. “É muito divertido porque não tem essa forma, a gente não tem clique nem um roteiro estabelecido, então, é uma música feita no momento”, fala Yamandu.

“Sur”, por enquanto, não está nas plataformas digitais, segundo Yamandu, deve ser lançado no streaming dentro de dois meses. Mas, versões físicas (CD) estarão disponíveis e à venda no show.

E um próximo álbum da dupla já está sendo pensado. Obedecendo uma trilogia, com “Prenda Minha” trazendo repertório em português, e “Sur”, o cancioneiro latino-americano, o terceiro álbum terá composições originais.

“A gente tá começando a falar com os amigos para fazermos as músicas, com Renato Teixeira... António quer falar com Marcelo Camelo. Fizemos uma melodia durante essa turnê e mandamos para [Jorge] Drexler, para ver se ele letra. Enfim, a gente tá começando já a namorar esse repertório para gravar um disco de originais, no ano que vem”, adianta Yamandu.

SERVIÇO

Yamandu Costa e António Zambujo

Quando: Domingo (30), às 19h

Onde: Teatro Guararapes - Olinda

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda na bilheteria do teatro e no Cecon Tickets.

