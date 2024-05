A- A+

Música Yamandu Costa se apresenta em festival no Parque Santana, no Recife; confira a data Violonista gaúcho é destaque da 8ª edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz

O violonista gaúcho Yamandu Costa estará no Recife para uma apresentação única no Festival BB Seguros de Blues e Jazz. Ele sobe ao palco do Parque Santana Ariano Suassuna, próximo dia 18, ao lado de Guto Wirtti (baixo) e Ernesto Fagundes (percussão). O Festival, que está em sua 8ª edição, também acontece em São Paulo e Brasília, reunindo nomes como Hermeto Pascoal, Arturo Sandoval, Alabama Mike e Choro Delas, entre outros. A entrada é gratuita.

Com seu inseparável violão de sete cordas, Yamandu apresentará o repertório do álbum “Recanto’’. O título carrega a lembrança de um lugar íntimo, querido, que remete o violonista às suas origens: o Sul do Brasil. Nada mais justo que usá-la como nome para o concerto do dia 18, ao lado de amigos próximos, também gaúchos, Guto Wirtti e Ernesto Fagundes. Os três, que vêm de famílias de artistas, revivem no palco momentos marcantes de suas histórias e memórias afetivas.

A apresentação está marcada para as 18h30. O universo sulista estará em destaque nas canções escolhidas por Yamandu, como “La reunion”, “La pesada”, “Lida”, “O Continente” e “Samba pro Rapha”, entre outras. Hoje radicado em Lisboa, o artista não vê a hora de reencontrar o público brasileiro. “É uma alegria tocar aqui no Recife, terra que amo demais. Já me apresentei em outras edições do Festival, mas esta terá um gosto especial pelo calor do público e pela cumplicidade com os músicos que tocam comigo”, diz ele.

Somente em 2023, Yamandu lançou três álbuns e percorreu 20 países em sua agenda de shows. Este mês, chegou às plataformas digitais o álbum “Prenda Minha”, lançado em parceria com o cantor português António Zambujo. O álbum celebra a amizade de dois artistas e – sobretudo – a simbiose de ritmos lusófonos. Voz e violão formam um conjunto em perfeita harmonia ao longo de 14 faixas. Na escolha do repertório, os artistas incorporam sonoridades de outros países. O álbum reúne desde clássicos de Chico Buarque, Tom Jobim e Lupicínio Rodrigues até pérolas do cancioneiro latino-americano, além de composições autorais.

Realizado desde 2015, o Festival BB Seguros de Blues e Jazz já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas em 255 shows. Desde a sua criação, trouxe grandes expoentes do blues e do jazz nacional e internacional, como Al Di Meola, Robert Cray, Stanley Jordan, Nuno Mindelis, Toninho Horta e Billy Cobham. Além da música, o Festival BB Seguros promove atividades lúdicas para crianças, palestras em escolas públicas, capacitação de economia criativa e ações de sustentabilidade.

SERVIÇO

Yamandu Costa no Festival BB Seguros de Blues e Jazz

Quando: Dia 18 de maio

Onde: Parque Santana Ariano Suassuna

Endereço: Rua Jorge Gomes de Sá – Santana, Recife

Horário: 18h30

Músicos convidados: Guto Wirtti e Ernesto Fagundes

Entrada gratuita

