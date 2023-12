A- A+

Música Yamandu Costa se une ao português António Zambujo em show inédito no Teatro Guararapes António Zambujo é considerado um dos grandes intérpretes portugueses da atualidade; apresentação acontece no dia 20 de janeiro

No dia 20 de janeiro, o Teatro Guararapes será palco de um espetáculo imperdível para os apreciadores da música lusófona. Yamandu Costa, celebrado violonista brasileiro, e António Zambujo, considerado um dos grandes intérpretes portugueses da atualidade, sobem ao palco para enaltecer os vínculos entre os dois povos.

A parceria nasceu após um concerto em Lisboa em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil e se estendeu para uma turnê que irá passar ainda por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. O show abre com a performance brilhante de Yamandu e seu violão de sete cordas, com composições como "Carinho - Serelepe" e "Samba pro Rafa".

No segundo ato, António chega para completar a dupla, passeando por canções de grandes nomes da música brasileira e sulamericana. "Valsinha" de Chico Buarque e Vinicius de Moraes, "Falando de Amor", de Tom Jobim, "Carinhoso" de Jorge de Barro e Pixinguinha, e "El Cosechero", de Ramón Ayala são algumas das músicas escolhidas que prometem encantar e emocionar a plateia.

Sobre os artistas

António Zambujo é um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas, e um dos seus mais notáveis embaixadores no mundo. Ao incorporar influências do cancioneiro brasileiro, em particular a Bossa Nova, derrubou fronteiras, aproximando os dois lados do Atlântico. A sua música, primeiro forjada na tradição do Cante Alentejano e do Fado, criou uma personalidade única e inspirou um novo ciclo na música portuguesa.

Aclamado pela crítica, Yamandu Costa encanta as plateias de todos os lugares onde leva a sua incomum habilidade e sonoridade. Com performances inesquecíveis – a solo, acompanhado por outros músicos ou com orquestras – carrega a marca da música do sul do continente americano, mas transita admiravelmente por diferentes géneros musicais, formando juntamente com o seu violão de sete cordas uma rara simbiose.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com preços que variam entre R$ 60 e R$ 230.

SERVIÇO:

Yamandu Costa & António Zambujo

Local: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda - PE)

Data: 20/01/2024

Abertura da casa: 20h00

Show: 21h

