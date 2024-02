BBB 24: Yasmin acha cabelo na comida, Wanessa culpa Davi e Beatriz lembra que ele é careca

A- A+

Ao fazer uma refeição na cozinha do BBB 24, nesta terça-feira (30), Yasmin encontrou um cabelo na comida. "Amiga, achei um fio de cabelo na minha comida, eca!”, disse a modelo para Wanessa Camargo. “Já acho que sei de quem é. A única pessoa que cozinha é o Davi!”, apontou a cantora.



Beatriz, que ouvia a conversa, intercedeu. “Nem vem falar que é o Davi porque ele é careca!“, lembrou a sister. Vale lembrar que mais cedo, em conversa com Wanessa na sala, o baiano se comprometeu em levar a cantora - que é vegana e enfrenta dificuldades na xepa pela restrição alimentar - para o VIP, caso conquiste a Prova do Líder.

