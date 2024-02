A- A+

BBB 24 Yasmin acredita que terá problemas com Deniziane: "Está começando a me incomodar" Modelo afirmou que a fisioterapeuta tem um jeito "meio prepotente" de falar

Yasmin e Wanessa Camargo conversaram sobre possíveis atritos dentro do “BBB 24”, na manhã desta segunda-feira (5). Enquanto lavava a louça ao lado cantora, a modelo comentou que “sente” que terá problemas com uma pessoa do Quarto Fada.

Wanessa perguntou se a amiga se referia a Isabelle ou Marcus, mas Yasmin negou e indicou que estava falando de uma menina. “Ane [Deniziane]?”, perguntou a artista, recebendo a confirmação da modelo.

“O jeito que ela fala está começando a me incomodar, meio prepotente, sabe? Meio dona da razão. Ninguém pode bater de frente que ela é a abelha rainha”, apontou Yasmin.



Antes de falarem sobre esse assunto, Yasmin e Wanessa comentaram sobre o voto de Isabelle no domingo (4). “Então, quer dizer que a cunhã votou em você e está questionando o meu voto?”, perguntou Yasmin.



