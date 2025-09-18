A- A+

FAMOSAS Yasmin Brunet, Angelina Jolie, Gracyanne Barbosa e Virginia Fonseca: famosas exibem veias saltadas Veias saltadas podem surgir por diversos fatores como a pratica de exercícios intensos, genéticas e até mesmo pouca gordura corporal

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, de 37 anos, publicou uma foto nas redes sociais chamando atenção para sua silhueta sequinha, o abdômen trincado e as famosas veias saltadas — objetivo almejado por muitas mulheres e homens que fazem exercícios, pois, para elas pode ser sinônimo de pouca gordura, enquanto para eles pode ser treino pesado e músculos fortes.

Em dezembro, a filha de Luiza Brunet, diagnosticada com lipedema, revelou que estava em tratamento para cuidar de seu corpo, com uma boa alimentação e exercícios, e que já havia conseguido perder 14 kg de gordura e 1 kg de massa magra mesmo convivendo com a condição.

Mas nem todas as veias que aparecem podem gerar comentários positivos. Como foi no caso da atriz Angelina Jolie. Em julho do ano passado, ela fez uma aparição no Festival de Veneza, realizado na Itália, para divulgação do filme “Maria”, no qual interpreta a cantora Maria Callas. Nesta ocasião, aparentemente mais magra, a presença de veias protuberantes em seus braços chamou atenção dos admiradores da atriz nas redes sociais que revelaram estarem preocupados.





Em junho deste ano, a revista americana In Touch noticiou que Angelina emagreceu devido à problemas relacionados ao divórcio com Brad Pitt, chegando a pesar 44 quilos (distribuídos em seus 1,70 metros de altura).

Segundo especialistas, a diminuição da camada de gordura subcutânea [sob a pele] por conta da perda de peso pode causar essa evidência das veias também. Entretanto, afirmam que neste caso, apesar de gerar incomodo, não há necessidade de tratamento.

Outros dois fatores que podem impactar no aparecimento da veia saltada são, a prática regular de exercícios físicos e a genética da pessoa.

A influenciadora Gracyanne Barbosa, por exemplo, malhou muito para conquistar suas veias saltadas nos braços e pernas que normalmente exibe em fotos pelas redes sociais.

Outra famosa que publica fotos que aparecem veias saltadas no abdômen é a influenciadora Virginia Fonseca. Seu corpo também é resultado de uma vida dedicada a dietas e treinos.

Há quem não goste das veias saltadas e prefere tirá-las. Também é possível por meio de um tratamento estético a laser que pode ser feito tanto nas mãos quanto nos pés, locais onde as veias costumam se destacar mais.

