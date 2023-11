A- A+

CELEBRIDADES Yasmin Brunet: de Sérgio Hondjakoff a MC Daniel, relembre os namoros famosos da modelo Filha de Luiza Brunet, que acaba de assumir romance com funkeiro paulista de 25 anos, já manteve relacionamentos com figuras conhecidas

"A vida de solteira não é para mim, e eu não sou para a vida de solteira". A frase, proferida por Yasmin Brunet, já adianta o status de relacionamento da modelo brasileira. A filha de Luiza Brunet não esconde que gosta de namorar — e que curte lances sérios.



"Pra você ter um relacionamento com alguém é literalmente como se tivesse um vaso de flor na sua casa: você tem que cuidar dessa planta, senão ela vai morrer. É uma coisa que leva tempo, requer dedicação", afirmou recentemente a carioca de 35 anos, que acaba de assumir um romance com MC Daniel.

Envolvida com o funkeiro — paulista de 25 anos oriundo das "quebradas", como ele diz, e que despontou musicalmente com a canção "Tubarão te amo", após chamar atenção com vídeos no Tik Tok —, Yasmin já se relacionou com colegas famosos, como os atores Kayky Brito e Sergio Hondjakoff, intérprete do personagem Cabeção na novela "Malhação", e o surfista Gabriel Medina. A seguir, relembre os namoros famosos de Yasmin Brunet.

Kayky Brito

Kayky Brito foi o primeiro namorado famoso de Yasmin Brunet. Os dois ficaram juntos ao longo de três meses, em 2003. À época, o ator tinha 14 anos, e fazia sucesso como o personagem Bernardo/Bernardete na novela "Chocolate com pimenta" (2003). A modelo tinha 15 anos.





Sergio Hondjakoff

Também em 2003, Yasmin Brunet viveu um relacionamento com o ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção na novela adolescente "Malhação". O namoro de ambos foi revelado ao vivo no programa "Domingão do Faustão", após os dois serem flagrados juntos num show da banda Charlie Brown Jr.

Evandro Soldati

Em 2005, Yasmin Brunet começou um namoro com Evandro Soldati. Os dois viviam como modelos e moravam nos EUA. Em julho de 2012, oficializaram a união — e se casaram, durante uma viagem a Ibiza, na Espanha. O relacionamento durou 15 anos e chegou ao fim em 2020.

Gabriel Medina

Yasmin Brunet engatou, em 2020, um romance com o surfista Gabriel Medina. Os dois decidiram morar juntos na casa do surfista, em Maresias, no litoral de São Paulo, devido à pandemia do coronavírus. No fim daquele ano, eles se casaram, numa cerimônia que reuniu poucos convidados, no Havaí, nos EUA. A união chegou ao fim em janeiro de 2022.



Gustavo Mioto

Em agosto deste ano, circulou a notícia de que Yasmin Brunet e o cantor sertanejo Gustavo Mioto estariam vivendo um affair. À época, a modelo foi vista frequentando a casa do artista, ex da influenciadora digital Thaynara OG. Mas o relacionamento foi meteórico.

Pedro Raul

Em abril deste ano, Yasmin Brunet e Pedro Raul viveram um affair após se envolverem numa festa, no Centro do Rio. A modelo e o jogador do Vasco já tinham trocado anteriormente mensagens pelo Instagram. Os dois estavam na área vip do evento. Pedro foi com Thiago Gagliasso, deputado estadual pelo PL, e outros amigos.

Luan Santana

Recentemente, neste ano, Luan Santana abriu o jogo sobre as especulações de que estaria vivendo um romance com Yasmin Brunet, após a modelo ser vista com frequência em shows do artista. O sertanejo confirmou que já se envolveu com a modelo, mas não assumiu qualquer relação recente com a loura. "Sim, já ficamos. Yasmin é amiga da minha irmã", contou ele.

MC Daniel

MC Daniel e Yasmin Brunet se conheceram em setembro de 2023, numa festa organizada pela influenciadora digital Virginia Fonseca, em São Paulo. Na ocasião, o cantor realizou um show — e trocou contato com a filha de Luiza Brunet. Os dois logo engataram um romance, e Daniel já até apresentou a namorada para a família.

