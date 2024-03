Yasmin Brunet: "Desculpa, eu só entreguei o que eu sou"

A- A+

O quadro "Paredão da Blogueirinha", do "Fantástico", trouxe este domingo (17) uma entrevista exclusiva com Yasmin Brunet, na qual a modelo, que deixou o "BBB 24" com mais de 80% dos votos, falou sobre os comentários feitos pelos homens do reality sobre seu corpo e a transformação da energia da casa após o realinhamento dos chakras realizado por ela.

Diante da Blogueirinha, Yasmin reconheceu a imagem que boa parte do público fazia dela:

— Eu acho que eu sou maluca, eu acho que eu sou autêntica e estranha!

Sobre as expectativas do público coma sua performance no programa e a tentativa de realinhamento dos chakras da casa, ela explicou.

— Desculpa, eu só entreguei o que eu sou — disse. — Eu acho que eu estraguei a casa. Eu assumo essa culpa totalmente para mim. Me disseram aqui fora, as pessoas que entendem, que eu toquei (o pote cerimonial) no sentido contrário de fato. Ou seja, se era para alinhar num sentido, eu de fato desalinhei.

A filha de Luiza Brunet também falou sobre os comentários deselegantes de Rodrigunho sobre o seu corpo ("já foi melhor").



— Eu perguntava para o Rodriguinho e ele dizia que não lembrava, que não sabia (o que havia dito), e quando eu saí um dos primeiros VTs que me mostraram foi esse (da fala do colega). Eu fiquei bem chocada, bem decepcionada. Eu gostava muito dele e não esperava que ele tivesse essas falas dentro da casa — disse Yasmin, revelando ainda não ter recebido nenhum pedido de desculpas de Rodriguinho. — Eu vou entrar em contato com ele.

A modelo ainda falou sobre o desfile que os participantes do "BBB 24" fizeram para ela durante o confinamento, em uma tentativa de aumentar sua autoestima:

— Eu não imaginava que eles fariam isso. E é muito doido o que acontece lá dentro, porque a gente está brigando, se "odiando", e logo depois disso todo mundo se une para fazer uma coisa assim, se despindo das suas inseguranças para estar lá de uma forma muito vulnerável, porque eu estava me sentindo mal. Eu achei de extrema importância e muito lindo. Sou muito agradecida por isso.

