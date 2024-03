A- A+

BBB 24 Com 80,76% dos votos, Yasmin Brunet é eliminada do BBB 24 Lucas Henrique foi o segundo mais votado, com 16,84%, seguido por Isabelle, que recebeu apenas 2,4%

Yasmin Brunet é a 12ª eliminada do BBB 24. A modelo deixa o programa nesta terça-feira (12), após receber 80,76% dos votos em um Paredão triplo que também contou com as presenças de Isabelle (2,4%) e Lucas Henrique (16,84%).

A filha de Luiza Brunet sai do programa após protagonizar diversas brigas nas últimas semanas. Após ser chamada de “jogadora inútil”, a modelo se revoltou contra Davi, dando ao público do programa, algumas cenas de discussão mais emblemáticas desta edição. Depois, se irritou com Alane e chegou a dizer que iria “estourar a cara” dela.

Mais cedo, em conversa com os colegas de confinamento, a ex-esposa de Gabriel Medina já havia previsto que seria eliminada. “Vocês não sabem o prazer que tenho em saber que eu nunca mais, depois de hoje, vou ter que ouvir essas vozes, nem olhar para essas fuças”, afirmou.



Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt destacou que Yasmin é um dos nomes mais famosos desta edição. Segundo o apresentador, a modelo foi ao BBB 24 para mostrar quem realmente é. “Quando sair, você vai ver como poderia ter sido simples. Quem quebrou o encanto foi você”, disse o apresentador, que convocou a eliminada: “Vem para cá, sereia”.

