A- A+

BBB24 Yasmin Brunet e Vanessa Lopes: tentativa de selar a paz é frustrada entre as sisters; assista Com treta fora da casa, Yasmin e Vanessa iniciam diálogo

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes até tentaram selar a paz entre elas - em decorrência de tretas que ambas têm fora da casa -, mas ainda não foi dessa vez.



Uma conversa iniciada por ambas nesta sexta-feira (12) não foi concluída depois que a modelo e empresária saiu do quarto para não dar sequência ao papo que, segundo ela, estava lhe fazendo mal.



"A gente trouxe uma coisa que não precisava e eu mais uma vez não vou poder... era melhor não ter falado nada. Agora a gente já não fala mais desse assunto", sugeriu Yasmin que, de pronto, teve a concordância de Vanessa: "Vamos combinar de não falar mais desse assunto?".



Na sequência, a influencer complementa que, "pelo bem das duas", seria melhor encerrar a conversa, com Yasmin achando também que seria "o ideal".



Papo frustrado

Aparentemente insatisfeita com o rumo da conversa, Yasmin saiu do quarto, deixando Vanessa no quarto (Gnomo) acompanhada por MC Bin Laden e Giovanna Pitel.



A influencer, então, afirmando estar mal, disse que não era para ter tocado no assunto.

"É que a gente tem que se resolver, mas a gente não pode falar as coisas, que envolve outras pessoas", pontuou.



EITA! Yasmin e Vanessa tocaram no assinto da treta das duas aqui fora, mas quando Yasmin foi dar a versão dela, Vanessa não quis ouvir ali dentro da casa. Yasmin se sentiu mal e saiu do quarto.



#BBB24



pic.twitter.com/cLRc5M5sMj — Dantas (@Dantinhas) January 12, 2024

A treta

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes têm em comum o surfista Gabriel Medina - que foi casado com a modelo e empresária e teve um affair com a influencer.



Ambas entraram na casa do BBB24 com o assunto ainda pendente entre elas. De acordo com a influencer, ela foi bombardeada por causa de uma relação em que não estava envolvida.



"É um negócio que você viveram e vocês precisam resolver entre vocês. Eu, que não tinha nada a ver com a situação, foi pavoroso", ressaltou Vanessa a Yasmin.





Veja também

GAMES Sony divulga os requisitos mínimos para jogar Helldivers 2 no PC; confira os detalhes