BBB24 Yasmin Brunet afirma, em reunião na sala do BBB, que precisa resolver fofoca com Vanessa Lopes Participantes se reuniram pela primeira vez na sala da casa e se apresentaram entre si, antes da estreia do programa nesta segunda (8)

O Mesacast BBB deu spoiler da nova edição do reality, mostrando a primeira reunião dos brothers e sisters já confinados na sala da casa, antes da estreia do programa nesta segunda-feira (8).



Com a atriz e modelo Yasmin Brunet de pé, enquanto os demais participantes, sentados, a ouviam, o encontro marcou uma espécie de apresentação dos confinados entre si.



Na conversa, Yasmin apontou para a inflluencer de Brasília (DF) radicada no Recife Vanessa Lopes, afirmando que precisava resolver a fofoca que rola sobre as duas - ambas têm uma pessoa em comum, o surfista Gabriel Medina.





"Basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente (...) Inclusive preciso conversar com você sobre a nossa fofoca", complementou Yasmin, apontando para a influencer Vanessa Lopes que, de pronto, respondeu com um: "É verdade".



Relacionamento com Medina

Yasmin Brunet, 35, foi casada com o surfista Gabriel Medina, 29, e, no início de 2022, o enlace acabou após um ano de relacionamento.



Pouco tempo depois da separação, boatos de que Vanessa Lopes e Medina estavam tendo um affair começaram a circular. O fato levou a modelo a deixar de seguir a influencer nas redes sociais.



Além de Yasmin e Vanessa Lopes, uma candidata a ingressar no "Puxadinho" do reality, a modelo carioca Carolina, afirmou já ter 'ficado' com o surfista.



Caso ela seja uma das escolhidas para o elenco do BB24, será mais uma ex de Medina entre as participantes da atual edição do programa.

