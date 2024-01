Yasmin Brunet, Maycon Cosmer e Giovanna: primeiro paredão do BBB 24 é formado; voto é para ficar

A- A+

Habemus Paredão!

No segundo dia de programa, na noite desta terça (9), os participantes do Big Brother Brasil 24 formaram o primeiro paredão da edição: Maycon Cosmer, Giovanna e Yasmin Brunet disputarão a preferência do público para continuar (ou não) no programa.

Como já era esperado, o cozinheiro Maycon Cosmer foi o primeiro emparedado, por indicação da líder Deniziane. Giovanna foi a mais votada pela casa (com 7 votos); Yasmin Brunet (com 5 votos), segunda mais votada pela casa, também foi ao Paredão.

Ainda receberam votos dos brothers e sisters: Giovanna Pitel (4), Raquele (2), Thalyta, Lucas Henrique, MC Bin Laden, Rodriguinho, Matteus, Fernanda e Luigi (todos com 1 voto).

Votação

Como anunciado entre as novidades do BBB 24: o voto é para ficar! Nesta primeira fase do jogo, o público deverá votar em quem quer que prossiga na disputa. Quem tiver o menor percentual de votos sai do jogo.

E os votos podem ser de duas formas: por CPF, voto único; e o voto da torcida, em que é possível votar quantas vezes quiser.

A eliminação acontece no programa da quinta (11), após a novela “Terra e Paixão”.

