BBB 24 Yasmin Brunet planeja plantão no Big Fone após Davi atender segunda chamada O Big Fone ainda vai tocar mais quatro vezes até a Formação do Paredão

A dinâmica dos trotes no Big Fone está mexendo com a rotina dos participantes no BBB 24. Após atender a chamada falsas pela segunda vez consecutiva nesta sexta-feira (1), Yasmin começou a fazer um plantão no local.

Davi conseguiu atender os dois Big Fones do dia. O motorista de aplicativo decidiu manter silêncio sobre não ter recebido nenhuma tarefa da produção.

Os brothers especularam o que o baiano poder ter ganho como benefício. "A mensagem foi muito rápida", disse Michel. "Aposto que ele tá imune, só porque ele tá cantando", imaginou Yasmin.

Yasmin foi além e propôs para Giovanna, Michel, Lucas e Raquele fazer plantão no Big Fone. "Vou ficar aqui até tocar de novo", afirmou a modelo.



