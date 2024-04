Yasmin Brunet promove ''After Secreto'' com ex-BBBs, mas sem finalistas do grupo fada

A- A+

Na noite de quarta-feira, 17, a modelo Yasmin Brunet promoveu um "After Secreto" no Rio de Janeiro, uma celebração para marcar o encerramento do BBB 24. A festa ocorreu logo após a participação dos ex-participantes no programa BBB - A eliminação, transmitido pelo canal Multishow.

Entre os ex-BBBs desta edição do reality, compareceram no evento Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta Alves, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Rodriguinho, Pitel, Raquele, MC Bin Laden, Giovanna, Luigi, Nizam e Maycon. A festa também contou com a presença da cantora Pocah, ex-BBB 21, e MC Daniel, ex-namorado de Yasmin Brunet.

Os finalistas desta edição, Davi, Isabelle e Matteus, assim como Alane e Beatriz do grupo Fada, não apareceram nos vídeos compartilhados nas redes sociais.

A noite foi animada por DJs e incluiu um estúdio temporário de tatuagem que oferecia desenhos de gnomos e fadas, elementos que simbolizam os grupos adversários desta temporada do programa.

Um dos destaques do evento foi a reconciliação entre Yasmin Brunet e Rodriguinho, após conflitos anteriores no programa. Um vídeo compartilhado no perfil do cantor mostra ambos juntos, com Yasmin declarando que "a paz estava selada". A briga entre os ex-BBBs foi motivada por comentários de Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin durante o programa.

