BBB 24 Yasmin Brunet revela crush em Eminem e diz que namorou ator pela semelhança com o rapper A modelo teve um relacionamento com Serginho Hondjakoff, o cabeção de 'Malhação'

Yasmin Brunet revelou na tarde desta quarta-feira (21), no BBB 24, que teve um crush no rapper americano Eminem. A modelo, inclusive, contou que entrou num relacionamento pela semelhança do então namorado com o cantor.

A conversa desconstraída aconteceu com Wanessa e Rodriguinho. O assunto veio à tona quando a produção do Reality Show colocou uma música de Eminem para tocar.

A música era "Without Me" e a modelo cantou do início ao fim até revelar o crush. "Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O cabeção da 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele?", disse Yasmin.

Em seguida, ela revelou que seu ex era um fofo e que não foi apenas a semelhança com Eminem que motivou o namoro. O cabeção da 'Malhação' que namorou com Yasmin Brunet é o ator Serginho Hondjakoff.

Veja o vídeo:

Yasmin cantando Eminem e disse que ele foi seu primeiro crush americano. #BBB24 pic.twitter.com/YqQb50kyZq — Dantas (@Dantinhas) February 21, 2024

