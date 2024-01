A- A+

BBB24 Yasmin Brunet só de calcinha na primeira festa do BBB? Essa foi a sugestão de Isabelle para a modelo Sugestão de Isabelle para a emparedada Yasmin, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (11), pós-formação do paredão

A dançarina e influenciadora manaura Isabelle, 31, levou um papo pra lá de descontraído com a atriz, modelo e empresária Yasmin Brunet, 35, na madrugada desta quarta-feira (10), pós-formação do paredão triplo que teve a filha de Luíza Brunet entre as indicadas.



Com o intuito de dar uma animada em Yasmin, Isabelle sugeriu que na primeira festa da edição - marcada para logo mais e que vai contar com shows de Soweto, Belo, Péricles e o grupo Menos é Mais - a modelo ficasse só de calcinha na festa.



"Amanhã, se tu quiser tirar tua roupa e ficar só de calcinha na festa, tu tem que fazer isso e acabou. Sem pensar no que vão falar de você", "aconselhou" Isabelle.



"Você se sente odiada por todo mundo"

Impactada pela indicação ao primeiro Paredão da casa, Yasmin, que teve cinco votos da casa, desabafou no Quarto Magia, e veio às lágrimas ao falar sobre o assunto com Isabelle e Michel.







"É muito louco, sabia? Infelizmente, um dia, vocês vão sentir isso, é muito ruim. Eu sei que foi esse cara que me botou, mas você sente que todo mundo está te botando, entende? É muito estranha a sensação", afirmou ela.



Embora não tenah citado o nome do "cara" que a colocou no Paredão, Yasmin segue conversando e sugere que houve uma combinação de votos para levá-la à berlinda.



Formação do paredão

A berlinda inaugural da edição levou, além de Yasmin, Giovanna e Maycon ao primeiro paredão da casa. A mineira recebeu sete votos da casa, Yasmin cinco votos e Maycon foi indicado pela líder Deniziane.



A votação - que será para ficar na casa - segue até esta quinta-feira (11), dia da primeira eliminação da edição.

Veja também

BBB 24 É só gordura mesmo? Veja os procedimentos que deixam o bumbum como o de Yasmin Brunet