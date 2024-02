A- A+

BBB24 Yasmin Brunet toma bronca da produção após planejar perder estalecas de próposito no BBB 24 A modelo foi advertida no início desta quarta-feira (28) por não fazer o Raio-X

O plano de Yasmin Brunet de perder estalecas propositalmente no BBB 24 foi por água abaixo. A sister tomou uma bronca da produção na tarde desta quarta-feira (28).

Ela foi chamada ao confessionário da casa e logo após sair do cômodo contou deixou a entender para as amigas que foi advertida.

"Esquece tudo", comentou Yasmin sobre o plano de levar a casa para o "Tá com Nada" com punições.

Tudo isso aconteceu pelo falo da modelo ter tomado uma punição grave de 500 estalecas no início do dia. Yasmin entrou no confessionário para realizar o Raio-X num momento em que o cronômetro já estava zerado.

Veja também

BBB 24 Visita de Deborah Secco no BBB 24 repercute nas redes sociais; confira as reações