BBB 24 Yasmin descobre o que são as "estalecas" após um mês de "BBB 24": "É dinheiro?" Modelo percebeu que estava com poco dinheiro e não entendia o motivo

O “BBB 24” já está no ar há um mês, mas parece que nem todos os participantes já estão totalmente familiarizados com as dinâmicas do jogo. Em uma conversa inusitada, na noite da última quinta-feira (8), Yasmin Brunet demonstrou desconhecer como funcionam as chamadas “estalecas”.

A modelo estava comendo, na cozinha do VIP, na companhia de MC Bin Laden e Giovanna. A nutricionista fez um comentário sobre a quantidade de estalecas do cantor. “Você está rico, hein”, disse.

Yasmin interagiu com os brothers, afirmando que estava “pobre”, e questionou: “Cara, para onde foi todo o meu dinheiro? Não estou entendendo, não comprei nada”.



Ao ouvir a modelo, Giovanna retrucou: “Mas andou perdendo estalecas, né?”. “Perde dinheiro?”, devolveu a sister, demonstrando surpresa com a informação. “Estaleca é dinheiro? Mentira, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia”, complementou.

“Você acha que é o que?”, perguntou a nutricionista. Rindo da situação, Yasmin tentou explicar: “Eu não sei, eu não tinha feito essas contas”. “Não acredito que eu fiz isso”, lamentou a modelo, que ouviu uma explicação de Giovanna sobre o funcionamento das “estalecas”.

