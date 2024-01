Yasmin diz gostar de Rodriguinho, apesar das falas problemáticas:"gente boa"

A- A+

Em conversa com Wanessa Camargo, na área externa da casa do BBB 24, YAsmin Brunet comentou sobre sua percepção sobre o pagodeiro Rodriguinho.



"Cara, eu gosto muito do Rodriguinho, sério...", opinou a modelo. "Eu também gosto muito dele, tenho muito respeito pela história dele. E eu sei que ele fala umas coisas de alguém que tá calejado", avaliou Wanessa.

"Só queria que ele pensasse um pouco antes de falar, só isso. Eu gosto muito dele e dá pra ver que ele é boa pessoa, divertido, engraçado, gente boa", disse Yasmin.

