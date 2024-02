A- A+

BBB 24 Yasmin diz que se sentiu atigida por fala de Fernanda sobre Alane e sister rebate: "Problema seu" Modelo afirmou que se incomodou com comentário de confeiteira sobre o corpo da adversária no jogo

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet conversaram com Fernanda, na noite desta quinta-feira (8), sobre a briga da sister com Alane. A confeiteira afirmou que as duas tomaram as dores de sua adversária na desavença.

“Yas não olhou na minha cara em nenhum momento, falou: ‘Nossa, mas isso é muito sério’, não, não é muito sério não, cara”, relembrou Fernanda.

A modelo reforçou que não gostou da atitude da sister durante a briga. “Eu falei que eu me senti atingida porque eu vejo o meu corpo assim, por isso me incomodou”.



Fernanda rebateu Yasmin: “Mas aí, isso é um problema seu, eu não levantei uma pauta. Eu só briguei de igual pra igual com a menina”.

Durante a discussão com Alane, a sister chegou a dizer que a paraense deveria malhar mais e que estava “molinha”. Por isso, a atriz acusou a confeiteira de falar mal sobre o seu corpo.



