Yasmin ironiza falas de Nizam sobre o corpo das mulheres do BBB 24: "Doida para ver ele lá fora..."

O nome de Nizam, eliminado no dia 21 do mês de janeiro, voltou a ser comentado dentro da casa do BBB 24. Já na madrugada desta segunda-feira (19), o brother Lucas Henrique lembrou dos comentários do executivo de contas sobre os corpos das mulheres da casa e Yasmin Brunet ironizou o ex-colega de confinamento.

"O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho", comentou a modelo.

Leidy Elin estava presente na conversa que aconteceu na área externa da casa e chamou Nizam de "escr*to", enquanto Yasmin seguiu sua fala: "Estou doida para ver ele lá fora...".

A trancista, inclusive, acredita que Nizam fez mais comentários do que o repassado para as pessoas da casa. "Mas acho que ele deve ter falado mais alguma coisa que a gente não viu".

"Eu acho, Leidy, de verdade, acho que ele direcionou o comentário. Talvez deva ter falado da Yasmin, só que a galera não quis me falar", ponderou Lucas Henrique.



