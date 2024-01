A- A+

BBB 24 Yasmin se chateia com brother por brincadeira sobre cancelaamento no BBB 24: "já estou noiada" "Vamos parar de brincar", reclamou Yasmin, chorando

Uma brincadeira sobre cancelamento feita por Marcus Vinicius chateou a modelo Yasmin. Na cozinha da Xepa do BBB 24, a sister desabafou com MC Bin Laden e Wanessa, chorando e reclamando do comentário do brother. "Eu não gosto dessas brincadeiras, cara. Eu não vou ficar mais dando intimidade para o Marcus, juro", avisou a modelo.

"Qual brincadeira? Eu não entendi", oerguntou MC Bin Laden. "O primeiro cancelamento é você, Yasmin Brunet, do BBB 24. Eu não tinha nem pensado nisso e agora já estou noiada", explicou. "Toda hora um negocinho lá de fora, muito chato isso", comentou o funkeiro.

"Muito chato a galera que traz, né? Eu não tinha pensado", disse a sister. "Ele não falou sério", ponderou Wanessa. "Independente, cara. Vamos parar de brincar com cancelamento, com apertar botão. Que raiva que dá disso, vamos parar de brincar com essa m*, que saco isso", falou Yasmin.

"A gente fala com ele", sugeriu Wanessa. "Não quero não, sério. Ele não vai entender", rebateu Yasmin. "É muito cansativo, tem que pensar em tudo. Tudo", desabafou, chorando. "Mano, não chora. Estou muito triste de ver você chorando", lamentou Bin Laden.

Veja também

Famosos Paolla Oliveira revela que não pretende ter filhos no momento: 'Estou muito bem'