Yasmin sobre descobrir falas machistas dos homens eliminados: "vou metralhar"

Em conversa na área externa do BBB 24, Yasmin, Pitel e Rodriguinho falam sobre os dois últimos eliminados do reality, Pizane e Nizam.



"É foda porque eu também quero saber o que eles falaram, porque eles falaram da gente, né?", comenta Yasmin. "Aí a gente só vai descobrir lá fora", pondera Pitel.



"Cara, se eles falaram alguma parada escrota da gente e acabou que eu fiquei do lado de um deles eu vou ficar muito puta. Eu vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, juro!", ameaça a sister.



"Tu viu? ela está sanguinária!", brinca Pitel. "Vai nada, cara. Você vai sair de lá e não vai querer nem lembrar disso", diz Rodriguinho. "Você não me conhece", rebate a modelo.

"Aí você vai fazer o que lá?", pergunta Pitel. "Para que vai levantar o nome dos outros, que loucura é essa?", indaga o pagodeiro. "Vou. Levantar para depois destruir de novo. Nossa, me dá muita raiva", diz Yasmin.



"Mas se saiu, já está na lama", argumenta Pitel. "Já saiu, já ferrou se teve isso aí", reforça Rodriguinho. "Mas, na moral, se eu ficar do lado do macho escroto porque não sabe o que ele estava falando...", comenta Yasmin.



"Mas aí você acreditou na verdade do outro. A gente escolheu acreditar na verdade deles. Se a gente errou, infelizmente a gente não tem ouvidos e preferiu acreditar na pessoa que estava do seu lado e que você confiava. Aì ela vacilou com você? É foda, a gente não tem como saber", argumenta Pitel.

