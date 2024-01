A- A+

BBB 24 Yasmin vira piada por dificuldades com a sanduicheira no BBB 24; veja reações Sister foi motivo de chacota nas redes sociais e foi até retratada no quadro de humor de Marcos Veras

A falta de habilidade da modelo Yasmin Brunet com uma simples sanduicheira no BBB 24 chamou a atenção dos fãs do programa e ela virou assunto nas redes sociais, além de motivo de chacota no quadro de humor de Marcos Veras, que zombou da sister.



"A cozinha é cheia de aparelhos tecnológicos difíceis de usar realmente, como, por exemplo, esta sanduicheira, que tem aproximadamente 200 anos, né, Yasmin?", brincou o humorista, que recebeu nesta semana o ator Ary Fontoura, que fez sanduíche, deitou nos quartos, passeou por toda a casa e, no final, apertou o botão da desistência, assustando os participantes que estavam na área externa da casa.

Ao tentar fazer uma torrada, Yasmin se complicou com o utensílio. Ao invés de virá-lo para tostar o outro lado do pão, a modelo abriu a sanduicheira e virou o pão com um garfo.

Internet não perdoou

No X (ex-Twitter), muitos brincaram com a cena. "É a nova Jade Picon espremendo laranja", comentou uma internauta. "Estou me identificando com a Yasmin, sou assim na cozinha também, um desastre", pontuou outro. "Não sabe usar uma sanduicheira de ferro, deve ser bom ser rica assim", brincou outra pessoa.



Confira algumas reações:





Eu achei que era meme a Yasmin abrindo a sanduicheira pra virar o pão ️️️️️ #bbb24



pic.twitter.com/HezKOupyog Bic Müller  (@bicmuller) January 25, 2024

Vou defender a Yasmin. Se virar a torradeira, o outro lado ainda está frio e não vai tostar adequadamente. O jeito certo é virar o sanduíche dentro da torradeira para que ela fique uniformemente torrada. Obrigado, de nada. https://t.co/jVqmOZmxTO Fernando Risch (@fegrisch) January 25, 2024

Esse vídeo da Yasmin virando a torrada quebrou meu dia kkkkk Mattson (@mattsonranier) January 25, 2024

Da mesma serie da jade nao sabendo nem pegar numa vassoura, vem aí yasmin brunet nao sabendo como funciona uma sanduicheira deve ser tao bom ser milionario, vc n deve encostar em absolutamente nd da cozinha kkkkkkk ai q odio https://t.co/KpigJeC0hI flá (@fasanellafl) January 25, 2024

BBB é um porre? sim. Mas algo temos que admitir: tem coisas que só ele nos proporciona.



Quem aqui um dia cogitou a possibilidade de ver Yasmin Brunet esquentando pão numa sanduicheira de fogão?



O mais legal é ela virando com a FACA ao invés de só virar a sanduicheira HAHAHAHAHA https://t.co/MOqt1YmFx8 Mateus Felipe (@mateusfelipe_mg) January 25, 2024

