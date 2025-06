A- A+

Teatro "Yerma Atemporal", adaptação de Federico García Lorca, em cartaz no Agreste Espetáculo será realizado nos dias 10 e 11 de junho em Garanhuns, e 24 e 25 de julho em Caruaru. No segundo semestre, circula pelo Nordeste e por São Paulo

Garanhuns e Caruaru, no Agreste, recebem curta temporada do espetáculo "Yerma Atemporal", adaptação da tragédia moderna de Federico García Lorca com tradução e livre adaptação da atriz, diretora e pesquisadora Simone Figueiredo, nos meses de junho e julho.



Nos dias 10 e 11 de junho, a peça será encenada no Teatro Reinaldo de Oliveira - Centro Cultural Sesc Garanhuns, às 19h. Já nos dias 24 e 25 de julho, é a vez do Teatro Rui Limeira Rosal - Sesc Caruaru, às 19h. Em ambas as cidades, os ingressos custam R$10 (meia) e R$20 (inteira), com venda na bilheteria do local duas horas antes do início de cada apresentação.



Há uma cota de ingressos gratuitos destinados a mulheres pretas, mulheres vítimas de violência, portadores de PCD, professores e alunos da Rede Pública de Ensino disponível nas bilheterias. Na segunda data de cada localidade (11 junho e 25 de julho), haverá intérprete de libras. No segundo semestre, a peça circula pelo Nordeste e por São Paulo.



Roda de diálogo

Ao fim da encenação, é proposta uma roda de diálogo sobre "O Papel da Mulher na Sociedade Contemporânea", ampliando a experiência artística com uma discussão sobre as múltiplas faces do que significa ser mulher na atualidade e com a presença de convidadas. A atividade é aberta ao público presente.



Sobre o espetáculo

Com forte influência da cultura popular nordestina, "Yerma Atemporal" mergulha nas angústias da protagonista que deseja, acima de tudo, ser mãe — desejo este que serve de fio condutor para tensionar os papeis impostos à mulher na sociedade contemporânea.



Yerma Atemporal leva aos palcos do Agreste uma potente reflexão sobre maternidade, desejo e o papel da mulher na sociedade. Dirigida por Simone Figueiredo em parceria com o ator e encenador Paulo de Pontes, Yerma Atemporal transporta a narrativa original de Lorca para um contexto enraizado no Brasil, especialmente no Nordeste.



A encenação aposta em uma rica dramaturgia sonora composta por canto, percussão, metáforas e sonoridades, além de uma intensa fisicalidade do elenco — composto por oito atrizes e atores — que valoriza as expressões não verbais e aproxima o universo lorquiano das manifestações culturais nordestinas.







A trilha sonora ao vivo, com direção musical de Douglas Duan, é executada por três músicos em cena: Douglas Duan, Arnaldo do Monte e Paulinho Folha.



Um dos destaques é a canção-tema original Yerma, poema escrito especialmente para o espetáculo por Newton Moreno. A proposta estética se completa com direção de arte e cenografia de Séphora Silva, iluminação de Luciana Rapôso e figurinos de José Rosa. A coreografia e a direção de movimento são de Sandra Rino.

Yerma Atemporal é resultado de um mergulho acadêmico e artístico: a adaptação partiu da monografia “Yerma, de Federico García Lorca: o imaginário trágico da mulher na tradição espanhola”, escrita por Simone Figueiredo ao longo de dois anos como trabalho de conclusão do curso de Letras Espanhol na UFPE.

Quase nove décadas após sua criação, o texto de Lorca permanece atual ao questionar normas patriarcais, o silêncio em torno dos desejos femininos e a opressão histórica sobre o corpo e o destino das mulheres. A montagem reafirma esse olhar crítico, com uma equipe majoritariamente feminina e foco na potência do feminino como forma de resistência e transformação.

O projeto de circulação estadual de Yerma Atemporal é uma produção de Simone Figueiredo e Paulo de Castro, e conta com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe e Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, e apoio do Sesc Pernambuco.



Elenco

Célia Regina

Fernanda Spíndola

José Barbosa

Kadydja Erlen

Lucas Oliveira

Luciana Cavalcanti

Luciana Lemos

Tarcísio Vieira

Vanise Souza

Músicos

Douglas Duan

Arnaldo do Monte

Paulinho Folha

Ficha Técnica

Tradução e Adaptação: Simone Figueiredo

Direção: Simone Figueiredo e Paulo de Pontes

Dramaturgia sonora e direção musical: Douglas Duan

Direção de Arte e Cenografia: Séphora Silva

Iluminação: Luciana Rapôso

Figurinos e Adereços: José Rosa

Coreografia e Direção de Corpo: Sandra Rino

Canção original “Yerma”: Newton Moreno

Fotos Divulgação: Shanti Sai Moreno Brooks e Franklin Almeida

Comunicação: Nuvon Branding

Assessoria de Imprensa: Roberta Meireles

Produção Executiva: Simone Figueiredo Produções e Paulo de Castro

Informações: Página do Instagram do espetáculo

SERVIÇO:

"Yerma Atemporal"

Quando: Garanhuns: 10 e 11 de junho (terça e quarta), às 19h - Teatro Reinaldo de Oliveira - Centro Cultural Sesc Garanhuns (R. Cônego Benigno Lira, s/n - Heliópolis); Caruaru: 24 e 25 de julho (quinta e sexta), às 19h - Teatro Rui Limeira Rosal - Sesc Caruaru (R. Rui Limeira Rosal, s/n - Petrópolis)

Ingressos: R$10 (meia) e R$20 (inteira), com venda na bilheteria do local duas horas antes do início de cada apresentação

