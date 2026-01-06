A- A+

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS Ylana apresenta show "Janga" no Teatro Hermilo Borba Filho, nesta quinta (9) Cantora pernambucana leva ao palco, nesta quinta (9), repertório do álbum mais recente, em uma apresentação que cruza memória, identidade e criação contemporânea

A cantora Ylana se apresenta no Teatro Hermilo Borba Filho, Bairro do Recife, nesta quinta-feira (9), às 20h, com o espetáculo “Janga”, na programação do festival Janeiro de Grandes Espetáculos. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O show traz ao palco o repertório de "Janga", terceiro álbum da artista, lançado em 2024 e selecionado pelo Bolsa Funarte Pixinguinha de Música.

As canções transitam por temas ligados à memória, ao tempo presente e à escrita sensível que atravessa a obra de Ylana, resultando em uma apresentação que une música, interpretação e narrativa cênica.

No palco, a cantora propõe uma experiência intimista e ao mesmo tempo intensa, conduzindo o público por paisagens sonoras que refletem sua trajetória artística.

A performance evidencia a maturidade criativa da artista e o diálogo constante entre tradição e experimentação.

Ylana

Iniciou sua carreira ainda criança e ganhou projeção em 2013, com o lançamento do álbum "Ylana", que alcançou uma repercussão incomum, ao figurar, por exemplo, entre os discos brasileiros mais ouvidos no Japão.

Desde então, vem construindo um percurso marcado por trabalhos autorais e colaborações com nomes como Flaira Ferro, DJ Dolores e Yuri Queiroga, Ayrton Montarroyos, além de reconhecimento da crítica, com conquistas como o Prêmio da Música de Pernambuco, em 2024.

Paralelamente à produção voltada ao público adulto, a artista também desenvolve projetos dedicados à infância. É autora do livro "Três sementes diferentes", selecionado pelo PNLD 2023, participa como voz original da série "Zoopedia" e lançou, em 2025, o projeto musical infantil Jangadinha.

Neta do radialista e compositor Luiz Queiroga e da cantora Meves Gama, filha da cantora Nena Queiroga e do maestro Spok, Ylana traz na formação artística a herança e a renovação da música pernambucana.

O espetáculo “Janga” reafirma esse percurso, celebrando memória, invenção e contemporaneidade em um dos teatros mais emblemáticos do Recife.

SERVIÇO

Ylana, em "Janga"

Quando: Quinta (9), a partir das 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @festivaljge / @ylana.oficial_

Com informações da assessoria

