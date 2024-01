Ylana lança novo single, "Grão de mundo inteiro", nesta sexta (26)

A- A+

A cantora e compositora pernambucana Ylana lançou, nesta sexta (26), o single "Grão de Mundo Inteiro". A música – composição em parceria com Manuca Bandini – já se encontra disponível nas plataformas digitais e estará no terceiro álbum da artista, "Janga", que deverá chegar aos ouvidos gerais em março.

“Grão de Mundo Inteiro” foi a primeira música que Ylana compôs para o novo álbum. A canção é um convite ao mergulho em um universo lúdico, e nos põe a refletir sobre nossa essência em conexão com nossa história neste gigantesco mundo que nos circunda, e do qual fazemos parte, somos grão.

A música também é a primeira composição de Ylana em parceria com Manuca Bandini. “Compor 'Grão de mundo inteiro' em parceria com um dos meus poetas favoritos, Manuca Bandini, foi um presente. Nossa primeira composição foi também a primeira música feita na intenção desse novo álbum. Nela, contamos uma história que transcende o tempo e convida as pessoas a se conectarem com a sua verdadeira essência”

A faixa "Grão de Mundo Inteiro" foi produzida por Yuri Queiroga, irmão de Ylana e produtor musical requisitado, que já conquistou o Grammy Latino.



“Ouvir a nossa canção, com o arranjo lindo de Yuri, foi muito emocionante. O sentimento foi de realização e de que é possível sonhar e trabalhar em prol da beleza e da poesia”, contou o parceiro Manuca Bandini.

