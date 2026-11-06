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LANÇAMENTO Ylana mergulha na imaginação infantil com o single "Tubarão Doidão" Faixa é o primeiro single do projeto Jangadinha, que transforma memórias afetivas, brincadeiras e referências musicais diversas em um universo lúdico para crianças e adultos

Um tubarão sem dentes, que prefere fazer amigos a provocar medo ou susto, é o protagonista da nova aventura musical de Ylana.

A cantora, compositora e escritora pernambucana lançou, nesta sexta-feira (6), “Tubarão Doidão”, faixa que inaugura o Jangadinha, projeto voltado ao público infantil e inspirado nas memórias, descobertas e brincadeiras que povoaram a infância da artista.

A ideia nasceu longe dos estúdios, durante uma brincadeira de piscina entre familiares de Ylana. Da cena cotidiana surgiu a figura de um tubarão banguelo, habituado a nadar em águas rasas e muito mais interessado em diversão do que em assustar alguém.

Yan Gurgel e Yuri Queiroga levaram a história para o papel e a transformaram em música, com produção assinada por Yuri.

A faixa aposta na surf music para criar uma atmosfera ensolarada, atravessada por humor e fantasia. O personagem também ganhou uma versão física, feita de papelão pela diretora de arte e cenógrafa Trícia Mota.

Jangadinha

O Jangadinha tem raízes fincadas no litoral pernambucano. Criada no Janga, bairro de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, Ylana encontrou nas lembranças de uma infância entre o verde da mata e a imensidão do mar o ponto de partida para essa nova criação.

O nome do projeto carrega essa ligação afetiva com o território e sugere uma viagem em que a imaginação funciona como bússola.

“É uma grande brincadeira onde o brinquedo principal é a música e o quintal é a imaginação”, define a artista.

A iniciativa também amplia caminhos já explorados em “Janga” (2024), álbum no qual as pequenas experiências do cotidiano e as recordações da infância apareciam como matéria-prima para a criação.

Agora, essas referências deixam o segundo plano e passam a conduzir a proposta artística. Samba, brega-funk, surf music, música eletrônica e elementos regionais se encontram em uma mistura que busca aproximar diferentes gerações.

Essa viagem pelas lembranças também tem um componente familiar. A parceria entre Ylana e Yuri Queiroga recupera vivências que os irmãos dividiram na infância e na adolescência.

“Para o ‘Jangadinha’, a gente traz uma sonoridade ainda mais lúdica, como já trouxemos um pouco no próprio ‘Janga’, que tem muitas letras criadas a partir dessas lembranças de infância”, conta Yuri.

A proposta, porém, vai além de adaptar canções para os ouvidos dos pequenos. Ylana pretende estimular a criatividade e a brincadeira livre, com referências à palhaçaria e espaço para experimentações.

A artista também parte de uma inquietação com o modo como as crianças têm consumido conteúdos cada vez mais mediados por telas e formatos previamente estabelecidos. No Jangadinha, a aposta é devolver à imaginação o papel de protagonista.

Na sequência do lançamento, chega a faixa “Jangadinha”, composição de Ylana que convida o público a experimentar movimentos, danças e descobertas corporais.

O projeto terá ainda um canal no YouTube e perfis nas redes sociais, ampliando as possibilidades de interação com esse universo.

Além de Ylana e Yuri Queiroga, a equipe reúne Trícia Mota na direção de arte e cenografia; Poli Seabra na produção criativa e direção de conteúdo digital; Carol Barreto na produção executiva; Leo Seabra no design; e Giovanna Seabra na edição de conteúdos digitais.

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