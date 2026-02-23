A- A+

ANIME "Evangelion" ganhará novo anime com roteiro de Yoko Taro, criador de "NieR: Automata" Ainda sem previsão de estreia, série terá direção de Toru Yatabe e Kazuya Tsurumaki

Yoko Taro, criador do game “NieR: Automata”, vai assinar o roteiro do novo anime da franquia “Evangelion”. A obra será uma coprodução entre os estúdios Khara e CloverWorks.

O anúncio foi feito de surpresa, durante o encerramento do festival “Evangelion:30+; 30th Anniversary of Evangelion”, que celebrou os 30 anos da franquia. Detalhes sobre a trama e a previsão de estreia não foram revelados.

Outros novos envolvidos na produção já foram confirmados. A direção estará nas mãos de Toru Yatabe e Kazuya Tsurumaki, que já estiveram envolvidos em outros títulos da franquia. A trilha sonora será de Keiichi Okabe.

“Neon Genesis Evangelion” é uma série de anime japonesa criada por Hideaki Anno. Sua estreia na TV ocorreu em 1995 e, desde então, a obra ganhou diversos produtos derivados, como filmes, jogos eletrônicos e mangás.

Veja também