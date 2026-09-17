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K-POP Younite se apresenta no Recife nesta sexta (18) com turnê que apresenta nova era do grupo Septeto sul-coreano leva ao Teatro Luiz Mendonça o espetáculo "Inyun in Brazil", inspirado no álbum lançado em 2026

O K-pop ganha espaço na programação cultural do Recife nesta sexta-feira (18), com o grupo sul-coreano Younite, que faz sua estreia na capital pernambucana.



O septeto apresenta às 19h30 no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade. Por lá apresentam a turnê “2026 Younite Tour – Inyun in Brazil”, que marca o retorno da banda ao Brasil e apresenta ao público uma nova fase da carreira.

Brasil afora

A passagem pela capital pernmabucana faz parte de uma agenda que percorre oito cidades brasileiras. Depois de passar por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza, o grupo segue para Goiânia e Porto Alegre.



A atual turnê amplia o alcance da banda no País, pouco mais de um ano depois da primeira visita, em agosto de 2025.

Nova era

O momento atual do Younite é marcado por “Inyun Part.1”, álbum lançado este ano e que tem “Pose!” como faixa-título. O trabalho apresenta uma nova direção artística para o grupo, que aposta em músicas acompanhadas de performances coreográficas elaboradas, uma das principais características do K-pop.

Eunho, Steve, Hyungseok, Woono, Dey, Kyungmun e Sion formam a atual composição do grupo, que estreou em abril de 2022. Desde então, o Younite vem construindo dentidade baseada na combinação entre música, dança e forte interação com os fãs.

No Brasil

A relação com o público brasileiro ganhou novos contornos antes mesmo da atual turnê. Em agosto, os integrantes lançaram uma versão de “Acorda Pedrinho”, da banda Jovem Dionisio, cantada em português.



A escolha da música brasileira reforçou a aproximação do grupo com o País e se somou a outras iniciativas voltadas aos fãs locais.

A nova turnê também representa uma expansão geográfica dessa relação. Na primeira visita ao Brasil, o grupo passou por outras regiões. Agora, o roteiro inclui pela primeira vez o Nordeste, com apresentações em Fortaleza e Recife.

Para os fãs pernambucanos, o show será a oportunidade de acompanhar ao vivo a fase iniciada com “Inyun Part.1”. O espetáculo reúne o repertório mais recente do grupo e performances preparadas especialmente para a turnê, mantendo no centro da apresentação a combinação de canto e coreografia que caracteriza os shows do gênero.

A turnê é produzida pela K-Beat Entertainment, especializada em eventos relacionados à cultura coreana na América Latina. No Recife, a produção local fica por conta da Caixa de Fósforo Produções.

Os ingressos estão disponíveis em diferentes categorias, com preços que variam de R$ 150, para a plateia, a R$ 1.150, na modalidade VIP, com experiências adicionais aos fãs.

Serviço

"2026 Younite Tour (Inyun)" – Recife

Quando: Sexta-feira (18), às 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

A partir de R$ 150 no site do teatro

Informações: kbeatentertainment.com



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