Show do grupo sul-coreano Younite e Rock Rec Festival agitam a programação do fim de semana
Programação conta ainda com show de Flávio Venturini, Mundo Bita, além de peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas
Mais um fim de semana que chega com agenda repleta de variedades e atrações para todos os públicos. Entre os destaques, os shows do grupo sul-coreano de K-Pop Younite que se apresenta pela primeira vez no Recife nesta sexta-feira (18), no Teatro Luiz Mendonça e, no mesmo dia, Flávio Venturini comemorando 50 anos de carreira no Teatro Guararapes.
Já no sábado (19) a pedida é o Rock Rec Festival na Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções. Por lá passam Capital Inicial, Jota Quest e Nação Zumbi, entre outras bandas.
A programação conta ainda com atrações para os pequenoas, com destaque para a "Hora de Cantar no Quintal do Bita", no ábado (19), RioMar Recife.
Leia também
• 'Antártida', com Marina Ruy Barbosa, parte do isolamento para discutir violência sexual
• "Cinderela, A História que Sua Mãe Não Contou" completa 35 anos com temporada especial no Recife
• Flávio Venturini comemora cinco décadas de carreira em apresentação no Recife
Confira a agenda completa:
SHOWS E EVENTOS
2026 Younite Tour (INYUN) – Recife
Quando: Sexta-feira (18), às 19h30
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
A partir de R$ 150 no site do teatro
Informações: kbeatentertainment.com
Flávio Venturini - 50 Anos de Carreira
Quando: Sexta-feira (18), às 21h
Onde: Teatro Guararapes – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 90 no Cecon Tickets
Informações: (81) 4042-8400
Top Drag Pernambuco
Quando: Sexta-feira (18), às 18h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @topdrag.pe
Camarones Orquestra Guitarrística
Quando: Sexta-feira (18), às 20h
Onde: Darkside Studio – Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife
A partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @darksiderecife
Lumen’s Recife
Quando: Sexta-feira (18), às 22h
Onde: Nexus Bar – Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 60 via Sympla
Informações: (31) 97150-5037
Te Esqueci no Brega
Com Tereza Cristina e Elisa Mel
Quando: Sexta-feira (18), às 23h
Onde: Biruta Bar – Rua Bem Te Vi, 13, Brasília Teimosa, Recife
A partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @teesquecinobrega
"Cantar Territórios", com Flaira Ferro e Anna Colom
Quando: Sexta-feira (18), às 18h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
A partir de R$ 5 via Sympla
Informações: @pacodofrevo
Baile da Riri
Quando: Sexta-feira (18), às 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 10 via Sympla e no telefone (81) 99828-1640
Informações: @clubmetropole
Baile de Aniversário Dale e AMP213
Com DJ Incidental e o Corpo de Baile
Quando: Sexta-feira (18), às 19h
Onde: AMP213 - Rua do Amparo, 213, Olinda
A partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @borapradale //@amp.213
Samba de Jorge
Quando: Sábado (19), às 15h
Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Olinda
A partir de R$ 65 no site Bilheteria Digital
Informações: @bardoamparo
Rock Rec Festival
Com Capital Inicial, Jota Quest e outras bandas
Quando: Sábado (19), a partir das 17h
Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções, Olinda
A partir de R$ 130 no site Bilheteria Digital
Informações: @rockrecfestival
"Jorra"
Com Wavezim (CE), Levysso, (SE), Brendb e Idlibra
Quando: Sábado (19), às 22h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
A partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @brilhocultural
Nostalgia DubDogz Recife
Com DubDogz & convidados
Quando: Sábado (19), a partir das 20h
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife
A partir de R$ 300 via Sympla
Informaçoões: @mirantedopaco
PagoDéa - 3 Anos
Quando: Sábado (19), a partir das 16h
Onde: Catamaran Eventos (Espaço Ancorar) - Cais de Santa Rita, s/n, São José
A partir de R$ 60 via Sympla
Informações: @_pagodea_
Som da Laje
Quando: Sábado (19), às 10h
Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto do Bonifácio
A partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @riomar_recife
Hora de Cantar no Quintal do Bita
Quando: Sábado (19), às 10h
Onde: RioMar Recife (Piso L2) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
A partir de R$ 81 via Sympla
Informações: @riomar_recife
“Forró em Série”
Com Letícia Bastos, Josildo Sá e Santanna, O Cantador
Quando: Sábado (19), às 19h
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
A partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Lugar Algum
Quando: Sábado (19), às 16h
Onde: A Casa do Cachorro Preto – Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda
A partir de R$ 40 via ShotGun
Informações: @acasadocachorropreto
Grisa na SPA Recife
Quando: Domingo (20), às 16h
Onde: Casa Lontra – Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Soledade, Recife
A partir de R$ 15 via ShotGun
Informações: @casa.lontra
Oficina “Desvendando Mestras e Mestres”
Com Gilson José de Santana, o Meia-Noite
Quando: Domingo (20), às 15h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito mediante inscrições no link
Informações: @pacodofrevo
TEATRO
"Meu Filho é uma Bença", com Kleber Valentim
Quando: Sexta-feira (18), às 20h
Onde: Fabulosa Arte Colab - Rua Sílvia Ferreira, 110, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
A partir de R$ 30 via Sympla
Informações: (81) 9 8676-7808 // (81) 9 9113-6638
"A Bela e A Fera"
Quando: Domingo (20), às 16h
Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina
A partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @helenasiqueiraproducoesoficial
Vagiene Sem Censura - Stand UP
Quando: Domingo (20), às 19h
Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina
A partir de R$ 55 via Sympla
Informações: @vagiene_cokeluche
EXPOSIÇÕES
“Padrão Reativo”, por Christina Machado, José Paulo e Maurício Castro
Quando: Abertura nesta quinta-feira (17), às 19h
Onde: Torre Malakoff – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de 18 de setembro a 15 de novembro; terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @padraoreativo
“Árvore Ancestral”
Quando: até 18 de setembro
Onde: Associação Urucungo – Av. Zeferino Galvão, s/n, Centro, Arcoverde
Visitação: de quinta a domingo, das 14h às 20h
Acesso gratuito
Informações: @alcateia.comunicacao
“Rock ‘n’ Game”
Quando: até 20 de setembro
Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Visitação: de quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingpatteoolinda
"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo
Quando: até 26 de setembro
Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @remolina_estudio
“Mundo Marinho”
Quando: até 27 de setembro
Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Visitação: de segunda a sábado, das 09h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
CINEMA
“Antártida”
Na Estação Comandante Diniz, na Antártida, a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de uma violência. Isolados pelo frio extremo e sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base se tornam suspeitos – inclusive as patentes mais altas, Comandante Barros (Antonio Calloni) e o Capitão Vicente (Lázaro Ramos). A subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão), então, assume a difícil missão de investigar o ocorrido.
Direção: Bruno Safadi
“Masha E Os Ursos”
Masha precisa salvar seu irmão, que caiu sob o feitiço de um espírito da floresta e foi transformado em um bode. Para quebrar a terrível maldição, Masha precisa unir forças com os personagens de contos de fadas mais famosos da infância: os três ursos.
Direção: Antonina Ruzhe
“Era Uma Vez Minha 1ª Vez”
A história acompanha quatro amigas - Teresa, Clara, Tuca e Patty - que descobrem que o despertar da sexualidade acontece de forma única para cada uma. O filme é uma narrativa sensível sobre expectativa, amizade e o limite entre pressa e descoberta.
Direção: Claudia Castro
“Resident Evil”
Da mente do visionário cineasta Zach Cregger (A Hora do Mal, Noites Brutais) chega uma reinvenção eletrizante – e aterrorizante – da franquia Resident Evil. Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan (Austin Abrams), um entregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.
Direção: Zach Cregger