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AGENDA CULTURAL Show do grupo sul-coreano Younite e Rock Rec Festival agitam a programação do fim de semana Programação conta ainda com show de Flávio Venturini, Mundo Bita, além de peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas

Mais um fim de semana que chega com agenda repleta de variedades e atrações para todos os públicos. Entre os destaques, os shows do grupo sul-coreano de K-Pop Younite que se apresenta pela primeira vez no Recife nesta sexta-feira (18), no Teatro Luiz Mendonça e, no mesmo dia, Flávio Venturini comemorando 50 anos de carreira no Teatro Guararapes.

Já no sábado (19) a pedida é o Rock Rec Festival na Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções. Por lá passam Capital Inicial, Jota Quest e Nação Zumbi, entre outras bandas.

A programação conta ainda com atrações para os pequenoas, com destaque para a "Hora de Cantar no Quintal do Bita", no ábado (19), RioMar Recife.

Confira a agenda completa:



SHOWS E EVENTOS

2026 Younite Tour (INYUN) – Recife

Quando: Sexta-feira (18), às 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

A partir de R$ 150 no site do teatro

Informações: kbeatentertainment.com

Flávio Venturini - 50 Anos de Carreira

Quando: Sexta-feira (18), às 21h

Onde: Teatro Guararapes – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 90 no Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

Top Drag Pernambuco

Quando: Sexta-feira (18), às 18h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @topdrag.pe

Camarones Orquestra Guitarrística

Quando: Sexta-feira (18), às 20h

Onde: Darkside Studio – Rua Barão de São Borja, 89, Soledade, Recife

A partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @darksiderecife

Lumen’s Recife

Quando: Sexta-feira (18), às 22h

Onde: Nexus Bar – Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (31) 97150-5037

Te Esqueci no Brega

Com Tereza Cristina e Elisa Mel

Quando: Sexta-feira (18), às 23h

Onde: Biruta Bar – Rua Bem Te Vi, 13, Brasília Teimosa, Recife

A partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @teesquecinobrega

"Cantar Territórios", com Flaira Ferro e Anna Colom

Quando: Sexta-feira (18), às 18h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

A partir de R$ 5 via Sympla

Informações: @pacodofrevo



Baile da Riri

Quando: Sexta-feira (18), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 10 via Sympla e no telefone (81) 99828-1640

Informações: @clubmetropole

Baile de Aniversário Dale e AMP213

Com DJ Incidental e o Corpo de Baile

Quando: Sexta-feira (18), às 19h

Onde: AMP213 - Rua do Amparo, 213, Olinda

A partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @borapradale //@amp.213



Samba de Jorge

Quando: Sábado (19), às 15h

Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Olinda

A partir de R$ 65 no site Bilheteria Digital

Informações: @bardoamparo

Rock Rec Festival

Com Capital Inicial, Jota Quest e outras bandas

Quando: Sábado (19), a partir das 17h

Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções, Olinda

A partir de R$ 130 no site Bilheteria Digital

Informações: @rockrecfestival

"Jorra"

Com Wavezim (CE), Levysso, (SE), Brendb e Idlibra

Quando: Sábado (19), às 22h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

A partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @brilhocultural



Nostalgia DubDogz Recife

Com DubDogz & convidados

Quando: Sábado (19), a partir das 20h

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife

A partir de R$ 300 via Sympla

Informaçoões: @mirantedopaco



PagoDéa - 3 Anos

Quando: Sábado (19), a partir das 16h

Onde: Catamaran Eventos (Espaço Ancorar) - Cais de Santa Rita, s/n, São José

A partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @_pagodea_



Som da Laje

Quando: Sábado (19), às 10h

Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto do Bonifácio

A partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @riomar_recife

Hora de Cantar no Quintal do Bita

Quando: Sábado (19), às 10h

Onde: RioMar Recife (Piso L2) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

A partir de R$ 81 via Sympla

Informações: @riomar_recife

“Forró em Série”

Com Letícia Bastos, Josildo Sá e Santanna, O Cantador

Quando: Sábado (19), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

A partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Lugar Algum

Quando: Sábado (19), às 16h

Onde: A Casa do Cachorro Preto – Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda

A partir de R$ 40 via ShotGun

Informações: @acasadocachorropreto

Grisa na SPA Recife

Quando: Domingo (20), às 16h

Onde: Casa Lontra – Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Soledade, Recife

A partir de R$ 15 via ShotGun

Informações: @casa.lontra

Oficina “Desvendando Mestras e Mestres”

Com Gilson José de Santana, o Meia-Noite

Quando: Domingo (20), às 15h

Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito mediante inscrições no link

Informações: @pacodofrevo





TEATRO

"Meu Filho é uma Bença", com Kleber Valentim

Quando: Sexta-feira (18), às 20h

Onde: Fabulosa Arte Colab - Rua Sílvia Ferreira, 110, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

A partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 9 8676-7808 // (81) 9 9113-6638

"A Bela e A Fera"

Quando: Domingo (20), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

A partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @helenasiqueiraproducoesoficial



Vagiene Sem Censura - Stand UP

Quando: Domingo (20), às 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

A partir de R$ 55 via Sympla

Informações: @vagiene_cokeluche﻿



EXPOSIÇÕES

“Padrão Reativo”, por Christina Machado, José Paulo e Maurício Castro

Quando: Abertura nesta quinta-feira (17), às 19h

Onde: Torre Malakoff – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de 18 de setembro a 15 de novembro; terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @padraoreativo

“Árvore Ancestral”

Quando: até 18 de setembro

Onde: Associação Urucungo – Av. Zeferino Galvão, s/n, Centro, Arcoverde

Visitação: de quinta a domingo, das 14h às 20h

Acesso gratuito

Informações: @alcateia.comunicacao

“Rock ‘n’ Game”

Quando: até 20 de setembro

Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Visitação: de quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Acesso gratuito

Informações: @shoppingpatteoolinda

"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo

Quando: até 26 de setembro

Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h

Acesso gratuito

Informações: @remolina_estudio

“Mundo Marinho”

Quando: até 27 de setembro

Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Visitação: de segunda a sábado, das 09h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna





CINEMA

“Antártida”

Na Estação Comandante Diniz, na Antártida, a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de uma violência. Isolados pelo frio extremo e sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base se tornam suspeitos – inclusive as patentes mais altas, Comandante Barros (Antonio Calloni) e o Capitão Vicente (Lázaro Ramos). A subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão), então, assume a difícil missão de investigar o ocorrido.

Direção: Bruno Safadi

“Masha E Os Ursos”

Masha precisa salvar seu irmão, que caiu sob o feitiço de um espírito da floresta e foi transformado em um bode. Para quebrar a terrível maldição, Masha precisa unir forças com os personagens de contos de fadas mais famosos da infância: os três ursos.

Direção: Antonina Ruzhe

“Era Uma Vez Minha 1ª Vez”

A história acompanha quatro amigas - Teresa, Clara, Tuca e Patty - que descobrem que o despertar da sexualidade acontece de forma única para cada uma. O filme é uma narrativa sensível sobre expectativa, amizade e o limite entre pressa e descoberta.

Direção: Claudia Castro

“Resident Evil”

Da mente do visionário cineasta Zach Cregger (A Hora do Mal, Noites Brutais) chega uma reinvenção eletrizante – e aterrorizante – da franquia Resident Evil. Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan (Austin Abrams), um entregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.

Direção: Zach Cregger

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