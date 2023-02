A- A+

UMA SÉRIE DE COISAS "Your Honor" sobe o tom do drama na segunda temporada da série Série mistura drama e suspense estrelando Bryan Cranston, de "Breaking Bad"

Depois do sucesso de crítica e público da primeira temporada – que chegou a ser promovida como minissérie –, a segunda temporada de “Your Honor” estreou nos Estados Unidos pela Showtime. Estrelando Bryan Cranston no papel de um juiz que se vê dentro de um furacão de dilemas, as duas temporadas são carregadas de pesar. O luto está presente em todos os episódios e a atmosfera, no segundo ano, consegue elevar a tensão ao máximo. No Brasil, “Your Honor” está disponível na Paramount Plus.

Criada por Peter Moffat e baseada na série israelense “Kvodo”, “Your Honor” tem seu drama estabelecido quando o filho do renomado juiz Michael Desiato (Cranston) atropela e mata um jovem, fugindo do local. Acontece que a vítima é filho de Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), o mafioso mais perigoso da cidade. O juiz, que antes vivia no caminho da ética, agora precisa esconder seu filho e as pistas que ele deixou na cena do crime para evitar retaliação da família Baxter.

Luto e violência

Nos 10 episódios da primeira temporada, esse jogo de gato e rato ganha camadas cada vez mais tensas, principalmente quando os integrantes desse jogo de poder envolvem uma investigadora, o prefeito da cidade e um grupo de traficantes locais. Tudo parece ir contra e torcer para que as coisas acabem bem é uma armadilha de um roteiro que maltrata o público – no bom sentido.

Michael e seu filho Adam (Hunter Doohan, de “Wandinha”) convivem com o luto da ausência da matriarca da família. Na segunda temporada, no entanto, que começa de um ponto altamente violento deixado ao final da primeira, esse sofrimento é elevado ao máximo. Desiato está cada vez mais imerso na família Baxter após apostar e perder da pior maneira possível, poucos atores com a experiência de Bryan Cranston (Breaking Bad) poderiam interpretar um personagem tão profundo.

Enredo de peso com elenco competente

Michael Stuhlbarg só precisa de uma expressão facial para causar o medo que um chefe da mafia causaria. Sua interpretação antagonica ao de Cranston é um espetáculo. Hope Davis, que vive a esposa Gina Baxter, talvez esteja em seu ápice da carreira. O ator Mark Marolis, colega de elenco de Bryan Cranston quando interpretou Hector Salamanca em “Breaking Bad”, chega para a segunda temporada.

“Your Honor” será finalizada no décimo episódio da segunda temporada. Uma história de prender a respiração, com atuações potente e narrativa curta e precisa. Deveria estar na lista de todos. Veja o trailer:

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

