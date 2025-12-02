A- A+

YOUTUBE YouTube Brasil divulga temas, criadores de conteúdo e músicas que dominaram 2025; confira Plataforma confirma que sertanejo e funk continuam em alta nas buscas

Quem e que conteúdos mais bombaram no YouTube Brasil? A plataforma divulgou, hoje (2), as listas de quemse destacou mais ao longo do ano de 2025, incluindo categorias como criadores, músicas e assuntos que moldaram a cultura digital.

O relatório aponta uma consolidação do formato de "reality show roteirizado" e a gamificação do cotidiano como pilares do sucesso entre a nova geração de criadores, se transformando em um ecossistema de mídia independente.

Dessa forma, aponta a consolidação de criadores como Emilly Vick, Natan por Aí e Enaldinho, que transformaram a vida cotidiana em um espetáculo contínuo de desafios e “novelas” em casas compartilhadas.



Temas em alta

- Os livros de colorir Bobbie Goods (marca que se tornou extremamente popular na internet por seus livros de colorir. Seus desenhos têm um estilo "cute" (fofo) e nostálgico, com contornos grossos, e ela viralizou com seus vídeos relaxantes (ASMR) onde pinta suas próprias criações)





- O monstrinho Labubu

- A gíria brainrot (gíria da internet usada para descrever conteúdos rápidos, fragmentados e por vezes sem lógica aparente)

- O Campeonato Brasileiro Série A 2025 e Lamine Yamal dominaram o interesse nas buscas

- Round 6 (série de drama e sobrevivência sul-coreana que se tornou um fenômeno global na Netflix, em 2021) A trama segue centenas de pessoas endividadas que aceitam um convite para competir em jogos infantis tradicionais em troca de um prêmio em dinheiro gigantesco, mas descobrem que as consequências de perder são mortais.

Top Criadores

Os Top Criadores podem ser vistos como autoridades culturais que masterizam a arte de misturar o dia a dia com narrativas de competição e desafios contínuos. O ranking é composto pelos canais que mais conquistaram inscritos dentro do Brasil ao longo de 2025, não incluindo artistas, marcas, empresas de mídia e canais infantis.

Emilly Vick

Natan por Aí

Unão

Xinglau

PIZÃO

Katlenof

Enaldinho

Rafa & Luiz

Jazzghost

Anninha



Música

O sertanejo e o funk continuam em alta, com o formato ao vivo mantendo sua força, como nos hits de Grupo Menos É Mais, Simone Mendes - "P do Pecado" (ao vivo) e Danilo e Davi - "Apaga Apaga Apaga" (ao vivo).



Top Músicas

Grupo Menos É Mais, Simone Mendes - "P do Pecado" (ao vivo)

Danilo e Davi - "Apaga Apaga Apaga" (ao vivo)

Diego & Victor Hugo - "Tubarões" (ao vivo)

J. Eskine, Alef Donk -" Resenha do Arrocha"

Oruam, Zé Felipe, MC Tuto -" Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim"

Henrique & Juliano - "Última Saudade" (ao vivo)

DG e Batidão Stronda, MC Davi, J. Eskine, MC G15 - "Mãe Solteira"

NILO, DJ Di Marques, MC Paiva - "Fui Mlk"

Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile"

Eric Land, Natanzinho Lima - "Pilantra e Meio"



Confira o relatório completo aqui

*Com informações da assessoria de imprensa

