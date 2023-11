A- A+

PERNAMBUCO Youtuber pernambucano Tiringa é preso por dirigir bêbado e causar acidente no Sertão O caso aconteceu em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Conhecido como Tiringa, o youtuber e humorista pernambucano Vicente Moreira de Andrade Neto, de 70 anos, foi preso por conduzir embriagado um veículo, além de portar arma de branca de forma ilegal e causar um acidente de trânsito.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, na última segunda-feira (20), Tiringa ainda colidiu o carro com outro que estava parado em uma rua. Não houve vítimas. O caso aconteceu em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

"Foi realizado exame para verificação de consumo de bebida alcoólica, e o autor assumiu a ingestão", disse a Polícia Civil.

Tiringa foi levado para a delegacia, e a polícia apreendeu com ele uma arma branca.

O humorista tem mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram e 9 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Veja também

NOVEMBRO AZUL Quico do Chaves, Carlos Villagrán revela diagnóstico de câncer de próstata