LITERATURA Youtubers Dearo e Manu lançam novo livro infantil no Recife; saiba onde será a tarde de autógrafos "As Aventuras de Mike - A Origem de Robson" é o quarto livro da série assinada pelo casal

Gabriel Dearo e Manu Digilio estão circulando pelo Brasil com o lançamento do livro “As Aventuras de Mike - A Origem de Robson”. Sucesso entre o público infantil, o casal de youtubers desembarca no Recife neste domingo (26), para uma tarde de autógrafos na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, às 15h.

O quarto livro da série “As Aventuras de Mike”, publicado pela Editora Planeta, tem como foco o personagem Robson, uma capivara de estimação. Ao longo da narrativa, os fãs descobrem por que Mike possui um animal tão diferente e o motivo pelo qual ele tem esse nome.

As obras apresentam uma família comum e divertida. Elas são escritas no formato de diário e com tirinhas, trazendo atividades relacionadas a cada parte do enredo. São quatro livros lançados, além de uma edição especial.



Dearo e Manu produzem conteúdo na internet há mais de 11 anos produzindo. Eles já ultrapassaram 19 milhões de seguidores no Brasil e em outros países. Juntos, seus quatro canais no YouTube registram mais de três bilhões de visualizações.

