PAPAIS Yudi Tamashiro anuncia que será pai pela primeira vez durante show Anúncio foi feito em show com a esposa, Mila Braga. Eles formam dupla

Yudi Tamashiro anunciou que será pai pela primeira vez durante show ao lado de sua mulher, a também cantora Mila Braga, em gravação de DVD na noite da sexta-feira (22).

"Hoje aqui nesse palco eu quero apresentar para vocês: seja bem-vindo, meu filho ou filha!", disse antes de beijar a barriga da companheira no palco. "É isso, estamos grávidos! Será que é menino ou menina?", escreveu ela no Instagram.

Hoje com 32 anos de idade, Yudi Tamashiro ficou conhecido do público ao apresentar o programa infantil Bom Dia & Cia. no SBT entre 2005 e 2012, entre outras atrações na emissora.

Ele também participou do reality A Fazenda em 2008.

Há alguns anos, se converteu religiosamente e investiu na carreira como cantor evangélico.



