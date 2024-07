Yuri Lima fala pela primeira vez após Iza revelar traição e romper namoro: "Culpa toda minha"

A- A+

O jogador Yuri Lima quebrou o silêncio sobre o término do namoro com Iza. A cantora revelou, nesta quarta-feira, que o atleta do Mirassol a traiu com uma ex durante o relacionamento.



O jornalista Leo Dias recebeu materiais que comprovavam a infidelidade de Yuri Lima e entrou em contato com a equipe da artista, que está grávida do (agora) ex-namorado e decidiu levar o caso a público.

O jogador respondeu às mensagens do jornalista apenas na madrugada desta quinta, após a repercussão da história, e assumiu "toda a culpa" pelo fim do relacionamento.

Numa série de mensagens "editadas" no WhatsApp, Yuri Lima afirmou ao jornalista que estava "sem chão". Ele agradeceu a Leo Dias por avisar Iza antes de publicar a história, disse que a cantora "não merecia passar por isso" e reconheceu ter feito "merda em um momento de fraqueza". Ele disse a Leo Dias que talvez tenha traído Iza para "inflar o ego de homem idiota".

"Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", escreveu Yuri. "E, por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade… Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela… A CULPA É TODA MINHA! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar p**aria".





Yuri Lima estava em campo e chegou a marcar um gol na partida quando Iza divulgou o fim da relação.

— Eu e o Yuri Lima, jogador, nós não somos mais um casal. Queria, enfim, parar por aqui, e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal, estou grávida. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo — falou Iza.

A cantora está grávida de Nala, sua primeira filha. O relacionamento com Yuri Lima vinha de longa data e já tinha rendido até uma música especial para o jogador, “Exclusiva”, que está presente no seu último álbum, lançado no ano passado.

Em um show em Fortaleza, capital cearense, no último fim de semana, a cantora fez questão de se declarar a Yuri. “Te amo, amor”, ela disse na ocasião. Iza havia assumido o namoro com o jogador, que atua pelo Mirassol, em 2023 — o casal estava junto desde o réveillon. Em maio deste ano, Iza anunciou a gravidez. Ela está no sexto mês de gestação.

— Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso. Ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo, nunca parou de conversar com ela. Vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. O próprio Yuri deve tá recebendo essa notícia agora de surpresa. Acho que nessa situação, ele se achou muito esperto tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil, informações que chegaram até mim — revelou ela no vídeo.

Apoio de famosos

Iza recebeu mensagens de apoio de várias personalidades. A cantora Anitta escreveu: "Sinto muito, Iza. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo por que você merece". O ator Lázaro Ramos disse: "Te amo, minha amiga. Receba meu abraço".

"Uma vontade louca de te dar um abraço", postou a apresentadora Astrid Fontenelle. Fernanda Rodrigues também deixou um recado: "Sinto muito. Você é tão especial! Seja forte! Receba todo meu amor!

Quem é Yuri Lima?

O meia de 29 anos tem passagens por Santos e Fluminense. Segundo o portal Transfermarkt, Yuri tem passe no mercado do futebol de aproximadamente 600 mil euros, algo em torno de R$ 3,52 milhões. Paulistano, Yuri começou a carreira na escolinha do Audax, de Osasco. Ele se desenvolveu nas categorias de base do clube e foi emprestado ao Palmeiras entre 2013 e 2014, onde jogou no sub-20.

De volta à equipe de origem, fez sua estreia profissional em 2015, aos 20 anos. No dia seguinte à estreia, um novo empréstimo: passou a jogar no Audax do Rio, em um intercâmbio facilitado pela direção da equipe, que tem o mesmo dono, onde ficou por um ano.

Yuri voltou para seu time de origem, onde ganhou a titularidade com o treinador Fernando Diniz, na campanha que levou o Audax para a final do Paulistão pela primeira vez na história. Em seguida, mais um empréstimo: desta vez, teve como destino o Santos, onde permaneceu por três temporadas, e foi contratado em definitivo um ano e meio após o início do tempo emprestado. Ele balançou a rede uma vez em 55 oportunidades, e disputou a Série A e a Libertadores. Ao contrário do que aconteceu no pequeno time, ele teve poucas oportunidades como profissional.

Do Santos, Yuri foi para o Fluminense, onde a história foi parecida: inicialmente em um contrato de empréstimo, o jogador teve seu passe negociado de forma definitiva cerca de um ano com o clube. Ele conquistou a titularidade sob o comando de Marcão, mas sua passagem no futebol carioca também foi rápida. Do Tricolor, o meia foi emprestado duas vezes, primeiro para o Cuiabá, em 2021 e no ano passado para o Juventude. Ao final da temporada, que culminou com o rebaixamento, o treinador Celso Roth pediu a contratação em definitivo, mas o acordo não prosseguiu.

No momento da publicação de Iza, Yuri estava concentrado junto com a equipe alternativa do Mirassol para a partida contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista. Na última terça-feira, o volante estava entre os relacionados para a vitória sobre o CRB, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, ele não saiu do banco de reservas e por isso, foi para jogo no dia seguinte.

Ao anunciar a escalação para o duelo contra o Grêmio Prudente, o perfil do Mirassol se viu repleto de comentários criticando a presença de Yuri entre os titulares. Os torcedores do clube não perdoaram a traição do jogador e encheram o perfil do clube de pedidos para que ele não atuasse, mesmo em uma partida considerada de pouca importância.

