CELEBRIDADES Yuri Lima faz revelação sobre a vida com Iza e Nala O jogador de futebol segue cumprindo uma pausa na carreira

Yuri Lima está vivendo um novo momento ao lado da cantora Iza e da filha, Nala, de cinco meses. O jogador de futebol revelou como está sua rotina familiar após a reconciliação com a artista e destacou a importância da paternidade em sua vida.

"Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a Iza, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento", declarou em entrevista à Quem.

Cumprindo uma pausa na carreira, Yuri diz que se dedica integralmente à filha e garante que participa ativamente dos cuidados diários. "Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa", afirmou.

Separação e reconciliação com Iza

O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2024, dois meses após o fim do casamento de Iza com o produtor Sergio Santos.

Em abril, eles anunciaram a gravidez, mas, na reta final da gestação, Iza decidiu terminar o relacionamento ao descobrir uma troca de mensagens íntimas entre Yuri e outra mulher. No entanto, os dois se reconciliaram meses depois sem falar publicamente sobre o assunto, e Yuri revelou em suas redes sociais estar arrependido do que aconteceu.

