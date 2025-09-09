A- A+

FAMOSOS Yuri Lima, namorado de Iza, reposta foto de mulher de bíquini e público aponta nova traição O ex-jogador de futebol já havia virado notícia no ano passado, quando prints de uma conversa picante com outra mulher foram parar nas redes sociais

Yuri Lima, companheiro da cantora Iza, se envolveu em uma nova polêmica. O ex-jogador de futebol foi flagrado interagindo com uma foto de uma mulher desconhecida nas redes sociais.

Na imagem, a moça aparece na praia, vestindo um biquíni rosa, com a legenda “Toda gostosa”. Yuri chegou a respostar o conteúdo, usando a nova funcionalidade do Instagram, mas apagou depois. Os prints, no entanto, já circulavam nas redes sociais.

yuri lima amor vc repostou sem querer o conteúdo que tava vendo pic.twitter.com/62FrDpteCY — luscas (@luscas) September 9, 2025

A foto foi originalmente publicada em março de 2024. O fato chamou a atenção dos internautas, levantando a suspeita de que Yuri teria vasculhado o perfil da mulher.



Outro deslize do pai da filha de Iza foi revelado no ano passado, quando conversas picantes do atleta com outra mulher vazaram na internet. O casal chegou a terminar o relacionamento, mas a cantora resolveu dar uma segunda chance a Yuri.



O ex-jogador, que largou a carreira no futebol para se dedicar à família, publicou uma declaração para a mãe de sua filha em janeiro deste ano. “Posso dizer que, graças a tudo que aconteceu, os últimos quatro meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda! Eu te amo muito”, escreveu.



Nas redes sociais, o público não perdoou a atitude de Yuri. "Tadinha da Iza percebendo que perdoar uma traição pode gerar outra traição. Yuri Lima criador da traição home office", afirmou usuário do X. "Yuri Lima continua errando, irmão", lamentou outro.

