A- A+

CELEBRIDADES Zara Larsson critica Casa Branca por usar "Midnight Sun" em vídeo sobre deportações nos EUA Em um vídeo publicado em suas próprias redes sociais, Larsson afirmou estar triste com a associação da música às imagens e classificou o conteúdo como "desumanizante"

A cantora sueca Zara Larsson criticou, nesta quinta-feira (17), a Casa Branca pelo uso de sua música “Midnight Sun” em um vídeo publicado no TikTok com imagens de agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) e de outras forças policiais detendo e algemando imigrantes nos Estados Unidos. A publicação recebeu a legenda “never ending deportations” (“deportações sem fim”), em referência a um trecho da canção.

‘É tão desumanizante’

Em um vídeo publicado em suas próprias redes sociais, Larsson afirmou estar triste com a associação da música às imagens e classificou o conteúdo como “desumanizante”. A cantora ressaltou que as pessoas mostradas são reais e disse que muitos imigrantes trabalham e buscam melhores condições de vida.

— Meu coração está pesado. Gostaria de poder falar com quem fez aquele vídeo — afirmou.





Larsson também questionou a escolha de “Midnight Sun”, que, segundo ela, trata de conexão com a natureza, o universo e outras pessoas. Para a cantora, seu uso nas imagens contribui para uma mensagem de divisão. O áudio foi posteriormente retirado do vídeo da Casa Branca, mas a publicação permaneceu disponível na conta oficial.

Não é a primeira vez

Esta não é a primeira vez que Larsson contesta o uso de suas músicas pela administração de Donald Trump. No início deste ano, “Lush Life” apareceu em uma publicação da Casa Branca que mostrava o presidente dançando e fazia referência ao ICE e às deportações.

Outros artistas também já criticaram o uso de suas músicas em conteúdos da administração Trump, entre eles Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo.

Veja também