Sex, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta18/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CELEBRIDADES

Zara Larsson critica Casa Branca por usar "Midnight Sun" em vídeo sobre deportações nos EUA

Em um vídeo publicado em suas próprias redes sociais, Larsson afirmou estar triste com a associação da música às imagens e classificou o conteúdo como "desumanizante"

Reportar Erro
Zara Larsson critica Casa Branca por usar 'Midnight Sun' em vídeo sobre deportações nos EUA Zara Larsson critica Casa Branca por usar 'Midnight Sun' em vídeo sobre deportações nos EUA  - Foto: Redes sociais

A cantora sueca Zara Larsson criticou, nesta quinta-feira (17), a Casa Branca pelo uso de sua música “Midnight Sun” em um vídeo publicado no TikTok com imagens de agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) e de outras forças policiais detendo e algemando imigrantes nos Estados Unidos. A publicação recebeu a legenda “never ending deportations” (“deportações sem fim”), em referência a um trecho da canção.

‘É tão desumanizante’
Em um vídeo publicado em suas próprias redes sociais, Larsson afirmou estar triste com a associação da música às imagens e classificou o conteúdo como “desumanizante”. A cantora ressaltou que as pessoas mostradas são reais e disse que muitos imigrantes trabalham e buscam melhores condições de vida.

— Meu coração está pesado. Gostaria de poder falar com quem fez aquele vídeo — afirmou.

 

Leia também

• Governo Trump volta a negar vistos a delegação palestina para Assembleia Geral da ONU

• Trump concederá a Xi rara honraria ao recebê-lo no aeroporto

• Carney ignora ameaças de Trump e celebra 'nova aliança' do Canadá com a UE

Larsson também questionou a escolha de “Midnight Sun”, que, segundo ela, trata de conexão com a natureza, o universo e outras pessoas. Para a cantora, seu uso nas imagens contribui para uma mensagem de divisão. O áudio foi posteriormente retirado do vídeo da Casa Branca, mas a publicação permaneceu disponível na conta oficial.

Não é a primeira vez
Esta não é a primeira vez que Larsson contesta o uso de suas músicas pela administração de Donald Trump. No início deste ano, “Lush Life” apareceu em uma publicação da Casa Branca que mostrava o presidente dançando e fazia referência ao ICE e às deportações.

Outros artistas também já criticaram o uso de suas músicas em conteúdos da administração Trump, entre eles Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter