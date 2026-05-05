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Luto Zau O Pássaro: saiba quem era o cantor baiano que morreu aos 27 anos Artista morreu após o carro em que estava colidir com um caminhão, na última segunda-feira (4), na Bahia

Com o nome artístico de Zau O Pássaro, Izac Bruno Coni Silva era conhecido como astro do pagodão baiano. Sua morte precoce, na última segunda-feira (4), aos 27 anos, entristeceu uma legião de fãs.

Natural da cidade de Conceição do Almeida, na Bahia, o artista morreu após o carro em que estava colidir com um caminhão em um trecho da BR-116, em Feira de Santana.

Ele era casado e deixa duas filhas pequenas. Durante o velório, realizado nesta terça-feira (5), em Conceição do Almeida, o pai de Zau O Pássaro destacou para a equipe da TV Globo da Bahia o quanto o filho passou por muitas provas até conseguir espaço no meio artístico. Seu Antônio apontou ainda, que, aos 16 anos, o filho já dizia que sustentaria a família com seu talento.

De fato, o jovem vivenciava uma carreira progressiva, realizando inúmeros shows fora da Bahia. No começo deste ano, lançou o hit "A Música do Carnaval" em parceria com cantor Xanddy Harmonia.

Ao mesmo tempo Zau O Pássaro mantinha contrato com a gravadora Som Music Digital e comemorava uma temporada de ingressos esgotados por onde passava.

"Hoje nos despedimos não apenas de um grande artista, mas também de uma pessoa especial que marcou nossa empresa e o coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz a postagem da gravadora no Instagram.

Ainda nas redes sociais, artistas como Igor Kanário e Carla Perez também prestaram homenagens ao cantor.

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